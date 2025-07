Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 15 luglio 2025: il Setterosa sfida le padrone di casa

Tutta la diretta degli eventi sportivi di oggi, dal tennis all’atletica leggera

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Tennis, Pallanuoto Femminile e Atletica Leggera. Il tennis propone match selezionati del torneo ATP 250 di Los Cabos, con diverse giornate trasmesse in esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Parallelamente, negli impianti di Singapore si svolgono i Mondiali femminili di pallanuoto, con sfide avvincenti tra Cina, Olanda, Australia, Nuova Zelanda, Italia, Singapore, Croazia e Ungheria, ospitate soprattutto su Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. La pallanuoto femminile è protagonista in molte ore del giorno, seguita da un pubblico appassionato, mentre nel tardo pomeriggio scatta l’attesissimo Brescia Grand Prix di atletica leggera, trasmesso sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Questi eventi confermano una giornata sportiva completa e diversificata, dedicata a chi vuole seguire le competizioni in diretta con grande qualità e approfondimento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

19:00 Brescia Grand Prix 2025 (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Pallanuoto Femminile

10:00 Mondiali Singapore 2025: Cina-Olanda (Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025: Cina-Olanda (Sky Sport 1, Sky Sport Mix) 11:35 Mondiali Singapore 2025: Australia-Nuova Zelanda (Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025: Australia-Nuova Zelanda (Sky Sport 1, Sky Sport Mix) 13:10 Mondiali Singapore 2025: Italia-Singapore (Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025: Italia-Singapore (Sky Sport 1, Sky Sport Mix) 14:45 Mondiali Singapore 2025: Croazia-Ungheria (Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

Tennis

03:30 ATP 250 Los Cabos – 2a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Los Cabos – 2a giornata (Sky Sport Tennis) 04:45 ATP 250 Los Cabos – 2a giornata (Sky Sport 1)

ATP 250 Los Cabos – 2a giornata (Sky Sport 1) 06:00 ATP 250 Los Cabos – 1a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis)

ATP 250 Los Cabos – 1a giornata (Sky Sport 1, Sky Sport Tennis) 09:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp