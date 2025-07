Juventus, il caso Conceicao si tinge di giallo: il Porto avvisa i bianconeri ma Comolli ha un asso nella manica

A mezzanotte scade la possibilità di esercitare il diritto di riscatto a 30 milioni di euro, i bianconeri vorrebbero chiudere a 25 forti di un'arma in più tutt'altro che marginale

Braccio di ferro tra la Juventus e il Porto per Franisco Conceiçao. Sono ore decisive per il futuro del funambolo portoghese, che vuole fortemente restare in bianconero: manca, però, ancora l’accordo economico. In arrivo una giornata campale per capire se il figlio d’arte potrà continuare la sua avventura all’ombra della Mole o dovrà fare ritorno alla base per restare o essere ceduto altrove.

Conceiçao tra Porto e Juve: c’è tempo fino a mezzanotte per pagare la clausola

Le lancette dell’orologio corrono verso la mezzanotte: è il termine della scadenza per esercitare il diritto di riscatto pagando la clausola da 30 milioni di euro pattuita la scorsa estate quando, a partire dal 27 agosto, Conceiçao sbarcò in Italia con la formula del prestito oneroso (10 milioni) con opzione in favore della Juve. Se l’affare non si sbloccherà in giornata la clausola lieviterà a 45 milioni a partire da domani, 16 luglio. Il neo-direttore generale Comolli, finito già nel mirino delle critiche di una parte dei tifosi, sta lavorando per abbassare le pretese del Porto che, da par suo, non intenderebbe rivisitare verso il basso quanto stabilito nell’accordo iniziale.

Conceiçao vuole la Juve, il Porto non molla

La trattativa sta catalizzando l’attenzione dei quotidiani portoghesi. Record, in particolare, definisce i negoziati per Francisco Conceiçao una “guerra”: il presidente Villas-Boas non sembra, come detto, orientato a concedere sconti e c’è distanza tra le parti. La Juventus spera di potersi assicurare l’ala lusitana per circa 25 milioni, a rate, e fa leva su una sorta di asso nella manica che nel calcio non è, in genere, un dettaglio: la ferma volontà di Conceiçao, che reclama il riscatto per di diventare a tutti gli effetti un giocatore della Vecchia Signora, sarebbe disposto a rinunciare al 20% della sua rivendita che gli spetterebbe. Tradotto in cifre un importo pari a circa 6 milioni, che andrebbe a recuperare dalla stessa Juve, pronta ad alzargli l’ingaggio tra i 5 e i 6 milioni.

Il Porto vuole 30 milioni per Conceiçao, Everton alla finestra

Il Porto non indietreggia, forte del contratto fino al 2029 stipulato con Francisco Conceiçao e attende l’offerta ufficiale della Juventus: 30 milioni o non se ne farà nulla. Ma si sa, il calciomercato riserva svolte improvvise e accelerazioni impronosticabili. Sullo sfondo, alla finestra, c’è l’Everton che potrebbe inserirsi per provare a portare Conceiçao in Premier League.

I numeri di Conceiçao con la Juve

Nella scorsa stagione Francisco Conceiçao ha giocato quaranta partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club con la maglia della Juve realizzando sette gol e offrendo sei assist: se sarà un punto di arrivo o di ripartenza lo si scoprirà presto. I tifosi bianconeri incrociano le dita e tengono il fiato sospeso dopo aver apprezzato il calciatore sia per le prestazioni sia per l’atteggiamento volitivo e intraprendente sul rettangolo di gioco.