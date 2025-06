Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala

Il portoghese e l'attaccante francese protagonisti nel 5-0 all'Al-Ain, ma il loro futuro in bianconero è ancora fortemente in discussione. Dybala-Juve? Cosa c'è di vero?

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Trascinanti e decisivi, Kolo Muani e Conceicao hanno preso per mano la Juventus nel primo match del Mondiale per Club dominato dai bianconeri contro l’Al-Ain. Il futuro dell’attaccante francese e l’esterno portoghese è ancora ricco di incognite: entrambi andrebbero riscattati, ma l’investimento è di quelli pesanti. Intanto un’indiscrezione di mercato infiamma i cuori dei tifosi juventini: torna Paulo Dybala?

Conceicao e Kolo Muani show, è grande Juve

La Juventus strappa applausi e ottiene consensi all’esordio al Mondiale per Club: il perentorio 5-0 rifilato all’Al-Ain porta le firme di Yildiz, a cui Tudor e la dirigenza hanno consegnato le chiavi della squadra, e soprattutto di Conceicao e Kolo Muani, autori di una doppietta a testa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ironia del destino vuole che, a trascinare la Juventus al successo comodo e mai in discussione contro i campioni degli Emirati Arabi Uniti siano due calciatori il cui futuro è ancora in bilico e tutto da decifrare. Conceicao, numeri alla mano e per il rapporto qualità-prezzo, è probabilmente l’acquisto più azzeccato della scorsa campagna acquisti estiva; Kolo Muani, invece, è l’uomo a cui la Juventus si è affidata a gennaio per risolvere le grane in attacco, con il solo Vlahovic a tirare la carretta e Milik perennemente in infermeria.

Conceicao on fire, cosa farà la Juventus?

Il portoghese ha ripreso dove aveva lasciato, ubriacando i difensori avversari con i suoi funambolici dribbling: a Venezia ha conquistato il rigore che ha blindato il 4° posto, negli Stati Uniti, stanotte, ha inaugurato il suo Mondiale per Club con giocate da predestinato. E proprio quando la Juventus sembrava essere sul punto di abbandonare l’idea del riscatto, ecco emergere prepotente quella sensazione di dover provare a far qualcosa per convincere il Porto ad abbassare le sue pretese.

Troppi i 30 milioni di euro che serviranno a riscattare l’esterno lusitano: la Juventus vorrebbe uno sconto, ma dopo una prestazione del genere e una stagione positiva, difficilmente il club di Oporto lascerà partire Conceicao per una cifra inferiore. Non dovesse essere la Juventus a comprarlo, non mancherebbero gli estimatori e altri potenziali acquirenti.

Kolo Muani, un altro anno in prestito?

Per Kolo Muani, invece, il margine di movimento sembra essere maggiore. L’attaccante è fuori dai piani del Paris Saint Germain, ma non per questo è in svendita. Due anni fa i transalpini spesero 90 milioni di euro per prenderlo dall’Eintracht Francoforte e vorrebbero rientrare, almeno in parte, nell’investimento.

A gennaio il classe 1998 è arrivato a Torino praticamente gratis: la Juventus ha speso un milione di euro per il prestito, più altri 2,6 milioni di oneri accessori, per un totale di 3,6 milioni di euro e altri 4 milioni di ingaggio (a fronte degli 8 percepiti dal PSG in una stagione). La dirigente bianconera è al lavoro per prolungare il prestito per un’altra stagione, magari inserendo un’opzione di acquisto da esercitare la prossima estate.

Kolo Muani ha già aperto alla permanenza a Torino, consapevole di partire avanti nelle gerarchie di Tudor, che lo preferisce a Vlahovic, a sua volta in odore di cessione. Ma anche in questo caso, dovesse brillare ancora al Mondiale per Club, la punta attirerebbe compratori e il PSG potrebbe pensare di monetizzare con una cessione, mandando all’aria i piani juventini.

L’indiscrezione di mercato, Dybala alla Juve?

A fronte di due operazioni spinose e potenzialmente costosissime, è emersa una indiscrezione di mercato che ha fatto palpitare i cuori dei sostenitori bianconeri: al momento è solo una voce, ma Paulo Dybala potrebbe tornare alla Juventus.

A riportare la notizia è il giornalista Luca Momblano di Juventibus, secondo il quale l’attaccante argentino della Roma (che lo prese a parametro zero dopo la rinuncia della Juventus a puntare ancora sul 33enne di Laguna Larga), avrebbe ricevuto una chiamata da Torino che lo avrebbe reso particolarmente felice.

Numerose le manifestazioni di affetto che sui social si sono succedute nelle ultime ore, con un messaggio eloquente come comun denominatore: Paulo torna a casa. Sul presunto ritorno di Dybala a Torino pesano, però, l’ingaggio, l’età e soprattutto la forma fisica: l’argentino è reduce da un grave infortunio al tendine semitendinoso sinistro, ha terminato la stagione a marzo per sottoporsi a un intervento chirurgico e le sue condizioni sono tutte da valutare.