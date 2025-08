Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 1 agosto 2025

La panoramica completa delle principali competizioni sportive trasmesse oggi in diretta televisiva su diversi canali

Oggi la programmazione televisiva sportiva offre un ricco ventaglio di eventi dedicati a diverse discipline come il ciclismo, nuoto, tennis e i tuffi. Gli appassionati potranno seguire gare importanti, tra cui le tappe del Tour de France femminile e le prove dei Mondiali Singapore 2025 di nuoto e tuffi. Il nuoto si conferma protagonista con semifinali e finali della sesta giornata, trasmesse su Rai Sport, Rai 2, e anche sulle piattaforme a pagamento di Sky Sport.

Per gli amanti del tennis, la giornata è dedicata ai match dell’ATP & WTA di Montreal e Toronto, visibili esclusivamente sui canali Sky a pagamento, con più opzioni per non perdere nemmeno un colpo. Infine, gli appassionati di tuffi potranno seguire gare fondamentali sia femminili sia maschili su Rai Sport in chiaro. La varietà delle discipline e la presenza di dirette gratuite e pay TV garantiscono un palinsesto ricco e di alto livello per tutti i gusti sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

15:15 Tour de France (Eurosport, diretta gratuita)

Nuoto

12:55 Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, diretta gratuita)

Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, diretta gratuita) 13:00 Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Sky Sport 1, diretta a pagamento)

Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Sky Sport 1, diretta a pagamento) 13:00 Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Sky Sport Mix, diretta a pagamento)

Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Sky Sport Mix, diretta a pagamento) 13:30 Mondiali Singapore 2025 – 6a giornata (Semifinali e Finali) (Rai 2, diretta gratuita)

Tennis

17:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 6a giornata (Sky Sport Tennis, diretta a pagamento)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 6a giornata (Sky Sport Tennis, diretta a pagamento) 17:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 6a giornata (Sky Sport 1, diretta a pagamento)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 6a giornata (Sky Sport 1, diretta a pagamento) 17:00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 6a giornata (Sky Sport Max, diretta a pagamento)

Tuffi

06:25 Mondiali Singapore 2025 – Trampolino 3m (Gara femminile) (Rai Sport, diretta gratuita)

Mondiali Singapore 2025 – Trampolino 3m (Gara femminile) (Rai Sport, diretta gratuita) 07:50 Mondiali Singapore 2025 – Semifinale Trampolino 3m (Gara maschile) (Rai Sport, diretta gratuita)