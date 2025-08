Inter, bufera su Oaktree: la colpa è di Lookman, sui social esplode la contestazione dei tifosi

Tra l'Inter e l'Atalanta ballano 5 milioni, ma Marotta e Ausilio non sembrano intenzionati a rilanciare. E sul web piovone critiche: "Gestione assurda del mercato"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il no dell’Atalanta all’offerta da 42 milioni più di 3 di bonus dell‘Inter per Lookman ha scatenato la reazione furiosa dell’attaccante, ma pure quella dei tifosi nerazzurri che sui social pungono Oaktree. Già, il club non sembra intenzionato a rilanciare sebbene la Dea chieda soltanto 5 milioni in più. E c’è chi inizia a storcere il naso sui social.

Inter, il punto sulla trattativa per Lookman

Sì, l’Inter è rimasta spiazzata dal muro innalzato dall’Atalanta. Il precedente Koopmeiners insegna: la famiglia Percassi non fa sconti a nessuno. Anche se la distanza tra le parti è minima. Forte del sì del giocatore, Marotta e Ausilio probabilmente pensavano che alla fine la Dea avrebbe accettato la proposta da 42 milioni più di 3 bonus. Invece, dalla vicina Bergamo è arrivato un no secco e assordante.

Uno schiaffo in faccio al club che già pregustava un attacco di fuoco con Ademola, Lautaro e Thuram. Neppure la ripicca del nigeriano, che ha cancellato l’Atalanta dai social come fatto in passato anche dal connazionale Osimhen col Napoli, ha sortito effetti: gli orobici non mollano di un centimetro. Cogliendo di sorpresa i nerazzurri, che ora sono costretti a guardarsi intorno.

Tifosi scontenti: piovono critiche su Oaktree

Non è certo stata un’estate serena per l’Inter. L’addio di Inzaghi, il Mondiale in chiaroscuro dopo l’umiliazione in Champions e lo scudetto perso nel finale di campionato, il caso Calhanoglu, l’incertezza sul futuro di Dumfries e il malcontento per la decisione di affidare la squadra a un tecnico con una manciata di partite alle spalle in Serie A come Chivu hanno creato e alimentato non poche tensioni nelle ultime settimane.

Tensioni che sono esplose di nuova ‘a causa’ di Lookman. Il motivo è molto semplice: può un club come l’Inter perdere il Pallone d’Oro africano per soli 5 milioni? “Nessuno dice nulla di Oaktree? Colpa di Zhang anche qua? Sembrava che con gli americani sarebbero fluttuati ovunque fiumi d’oro, ora perdiamo Lookman perché non hanno voluto sganciare 5 milioni in più” scrive Giovanni su X.

Sui social esplode la contestazione del popolo nerazzurro

JosMa all’attacco della società: “Ha speso 50 milioni di euro per due sconosciuti come Luis Henrique e Bonny e poi non ha i soldi per Lookman. Una gestione assurda del mercato, continuano da mesi a prenderci in giro ma va tutto bene, nessuno protesta, nessuno si indigna, troppi scodinzolano”.

E Ric rincara la dose: “Se le idee sono finite con Lookman siamo messi maluccio eh”. Maxus chiosa con fermezza: “Oaktree, Ausilio, Marotta, siete degli incompetenti! Non sapete né vendere né comprare. Fuori dalle pa…e perché state davvero rovinando l’Inter”.