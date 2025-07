Inter, per Lookman l’ultimo sacrificio: l’addio a un obiettivo e il vero pericolo

Il possibile acquisto dell'attaccante nigeriano renderebbe complicato quello del difensore del Parma. Prossima settimana decisiva per la punta

La sua scelta l’Inter l’ha fatta in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha messo Ademola Lookman in cima ai propri pensieri. L’attaccante nigeriano dovrebbe completare un reparto offensivo monstre con Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito (salvo cessioni). Di mezzo c’è però un’Atalanta che non fa sconti e che è pronta a valutare l’ultimo rilancio del Biscione.

Altro rilancio in arrivo: l’Inter arriva a 45

L’Inter è pronta al rilancio. Se 40 milioni non bastano per arrivare ad Ademola Lookman, ecco che i nerazzurri aumentano l’offerta spingendosi fino a 45 milioni comprensivi di bonus. Dopodiché la palla passerà all’Atalanta, bottega cara che però è entrata nell’ordine di idee di privarsi dell’attaccante nigeriano. La promessa fatta un anno fa al giocatore va mantenuta. Occorre però che si incastrino tutti i pezzi del mosaico.

Serve fare fretta: c’è anche l’Atletico

Fino ad oggi la Dea non si è mai mossa dalla richiesta di 50 milioni. La sensazione è che nella prossima settimana tanto, se non tutto, possa decidersi su questo affare che sta animando questa sessione di calciomercato. L’Inter ha necessità di fare fretta anche per cautelarsi del possibile ingresso dell’Atletico Madrid che pure è interessato al calciatore. I Colchoneros hanno appena venduto Samuel Lino al Flamengo incassando una bella somma. Avrebbero quindi la disponibilità per accontentare le pretese dei bergamaschi.

L’attacco ingolfato un “problema” di Chivu

Qualora effettivamente Lookman arrivasse a Milano, toccherebbe poi a Chivu far quadrare l’attacco nerazzurro. Non sarà semplice la coesistenza tra tre personaggi di spicco come lo stesso nigeriano, Lautaro Martinez e Thuram. Senza dimenticare che è arrivato Bonny e che Pio Esposito è pronto al grande salto. Proprio su quest’ultimo si alimenterebbero ulteriori dubbi, dal momento che in apparenza i suoi spazi sarebbero certamente minori.

Leoni si allontana. De Winter l’alternativa

Oaktree ha deciso di dare una mano a Marotta e Ausilio affidandogli un discreto budget per fare mercato. Da qui nasce l’offerta per Lookman. Una volta chiuso per il nigeriano, tuttavia, è probabile che la società decida di rinunciare a Giovanni Leoni a meno che i soldi non arrivino da altre cessioni che ad oggi non sono pronosticate. L’alternativa low cost – fino ad un certo punto – sarebbe il genoano De Winter per il quale sono già stati avviati contatti con il Genoa.