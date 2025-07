Inter, l'Atalanta rifiuta 40 milioni per Lookman: Leoni prima scelta in difesa, pronto un investimento alla Bastoni

I nerazzurri proveranno ad affondare di nuovo il colpo, ma anche l'Atletico Madrid è interessato all'attaccante nigeriano. Sebastiano Esposito inserito nella trattativa per il centrale del Parma, ma occhio al Liverpool

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La sensazione è che sarà un’estate molto lunga, sull’asse Milano-Bergamo. E poco conta che i chilometri da percorrere siano pochi: il percorso sarà lungo, e la conclusione è tutt’altro che scontata. Perché l’Atalanta, dopo aver “perso” Retegui (virgolette d’obbligo vista la cifra incassata) difficilmente vorrà privarsi anche di Ademola Lookman.

Inter, primo no per Lookman

Eppure, l’Inter sta puntando forte sull’attaccante nigeriano in forza agli orobici: 39 gol in 92 presenze, una tripletta in finale di Europa League, classe, dinamismo e fiuto del gol. I nerazzurri devono svecchiare il reparto offensivo, e aggiungere una stella al tridente per ora composto da Lautaro Martinez e Thuram, la cui presenza difficilmente sarà messa in dubbio dall’eventuale arrivo di Lookman. Fatto sta che l’Atalanta per ora fa muro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lookman, l’Atalanta fa muro

La prima offerta ufficiale dell’Inter, 40 milioni cash, è stata restituita al mittente: l’Atalanta ne vuole almeno 50. Ma è pur sempre un primo approccio, una trattativa che si prevede lunga e difficile: di certo il giocatore gradisce la destinazione. Tra le parti esiste infatti un accordo di massima per per un quinquennale da 4 milioni (la società usufruirebbe del Decreto Crescita), e il contatto tra i ds Piero Ausilio e Tony D’Amico sono costanti. Senza dimenticare che i rapporti tra Marotta e Percassi sono ottimi.

Lookman, c’è anche l’Atletico Madrid

Per ora l’Inter non ha intenzione di rilanciare o scostarsi dall’offerta di quaranta netti, ma l’Atalanta non è la società che fa sconti; oltretutto, Lookman ha diversi estimatori in Europa, tra cui l’Atletico Madrid che ha preso informazioni e potrebbe presentare presto un’offerta migliore. L’eventuale arrivo di Lookman, in ogni caso, non escluderebbe quello di Leoni dal Parma.

Inter, Leoni è l’obiettivo

Il difensore gialloblù è in cima alle preferenze di Chivu, che lo conosce bene avendolo allenato durante la sua permanenza in Emilia. I ducali chiedono non meno di 40 milioni, e la carte che l’Inter potrebbe giocarsi per limitare l’esborso cash è quella di Sebastiano Esposito, il cui cartellino aggira intorno agli 8,5 milioni di euro. Cuesta lo accoglierebbe a braccia aperte, per rimpiazzare la casella lasciata vuota da Bonny, andato proprio all’Inter.

Leoni piace anche al Liverpool

Negli ultimi giorni però l’amministratore delegato del club emiliano, Cherubini, è stato contattato anche dal Liverpool, interessato a Leoni: c’è da muoversi in fretta, per evitare che sfugga un investimento importante e che potrebbe paragonarsi a quello fatto per Alessandro Bastoni anni fa, acquistato e lasciato “maturare” due anni in prestito tra Atalanta e Parma. Leoni invece appare pronto, e potrebbe completare la difesa dell’Inter per molti anni a venire.