Schwazer cambia marcia, l'ex olimpionico sarà consulente del Sudtirol

L'atleta italiano entra a far parte della famiglia del club altoatesino: analisi dei dati e monitoraggio dei test atletici dei calciatori

Alex Schwazer, da marciatore a consulente del Sudtirol. Nuova esperienza per l’atleta italiano, che ha scelto di sposare il progetto del club altoatesino, protagonista del prossimo campionato di Serie B. La medaglia d’oro di Pechino 2008 entra a far parte del mondo del calcio.

Alex Schwazer nuovo consulente del Sudtirol

Alex Schwazer approda nel mondo del calcio. Il campione olimpico, dopo aver intrapreso una nuova vita lavorativa sempre nel mondo dello sport, analizzerà i dati atletici del Sudtirol e proverà a contribuire al salto di qualità della società altoatesina. Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla squalifica del 2012. Doping con ammissione di colpevolezza che comportò una squalifica di 4 anni.

Archiviato il primo stop, Alex decise di riprendere l’attività, poi fermata da una nuova positività. Il tutto, però, risultò il frutto di un autentico complotto, come stabilito chiaramente dal Tribunale di Bolzano. L’età, oggi, non gli consente più di correre ad alti livelli e a 41 anni ha voglia di trovare nuovi stimoli. Il calcio e la consulenza sulla preparazione fisica possono rappresentare spiragli interessanti per un futuro diverso, ma costantemente legato al mondo dell’atletica.

Sudtirol, il ds Paolo bravo: “Ci ha stupito l’umiltà e la passione di Alex”

Ad accogliere Alex Schwazer è stato il direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato a tale scelta in casa Sudtirol: “Da anni conoscevamo Alex, visto che vive a Vipiteno dove veniamo in ritiro. Ci ha stupito l’umiltà e la passione con cui si è mostrato oltre alla competenza nell’analisi di dati e scelte da prendere. È chiaramente un esperto nella materia e ci ha coinvolto subito nelle sue disamine. Alex è stato un eroe per questa terra. Siamo convinti della scelta, in base alla valutazione che faremo nel tempo potremmo anche inserirlo nello staff”, ha precisato con un occhio al futuro.

Un ruolo non banale in una società mai banale. Il Sudtirol, infatti, è l’unico club di calcio professionistico tra Innsbruck (Austria) e Trento (Italia): si tratta della squadra professionistica più al nord d’Italia. Una società che non rappresenta una singola città, bensì funge da ambasciatore dell’Alto Adige. Da sempre modello di integrazione per i tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige, lo stadio “Druso” è un punto d’incontro per tifosi di madrelingua italiana, tedesca e ladina. Insomma, un riferimento.

La nuova vita di Alex Schwazer

Messo alle spalle il calvario che ha caratterizzato l’arco temporale compreso tra il 2016 e il 2021, Alex Schwazer non si è perso d’animo e ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale. Mettere le sue competenze al servizio degli altri.

“Lavoro cinque volte la settimana all’hotel Palace di Merano – ha raccontato Alex all’agenzia Agi – dove è stato organizzato un nuovo reparto di valutazioni biomeccaniche. Faccio test alle persone per rimetterle in forma… Diversi agonisti e anche calciatori di alto livello, non solo italiani ma anche stranieri che giocano in Champions League”.

Il campione italiano non ha intenzione di fermarsi, pur consapevole di una carta d’identità non più giovanissima: “Continuo ad allenarmi, dipende sempre dagli impegni di lavoro, in pausa pranzo cerco di fare il mio allenamento di marcia, tre-quattro volte la settimana ma non più di 50 minuti. In autunno mi piacerebbe fare un’altra gara ma non ho obiettivi cronometrici”.