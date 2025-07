Jannik Sinner si defila mentre Laila Hasanovic cede a una provocazione dopo Wimbledon, riaccesi i rumors sulla fuga a due

Nell’epopea post Wimbledon, ennesimo primato che si aggiudica Jannik Sinner, una sua collocazione la trova anche questa fuga di una manciata di giorni che il campione si è ritagliato dopo Londra e prima di Toronto nell’espressione di un’esigenza umana e mentale. Quella sospensione che si poteva comprendere, e intuire, quando il dolore al gomito seguito alla caduta aveva assunto proporzioni importanti e l’incertezza aveva preso il sopravvento. Di supporti Jannik ne ha ricevuti, da Vagnozzi, Cahill, il suo manager Alex Vittur e dalla sua famiglia. ma lo stop che si prende adesso potrebbe assumere una valenza anche romantica, di leggerezza della quale anche lui ha reputato centrale. Con Laila Hasanovic pare vi siano intrecci pericolosi che spingono entrambi nella medesima direzione e che vorrebbero evolvere verso un incontro, una vacanza, una parentesi.

I sospetti dopo la ripartenza di Sinner da Bolzano

Da Roma in avanti i rumors si sono autogenerati e l’ultimo reel della modella danese agevola, aiuta. Forse è una provocazione, forse un gioco. Ma in questo Sinner si è dimostrato sempre più abile.

Jannik Sinner, da neo vincitore di Wimbledon, ha accompagnato a Bolzano sull’aereo privato che lo avrebbe poi riportato a casa il fratello Mark, i genitori Hanspeter e Siglinde (vera eroina di questa edizione) con la Coppa che si accompagnerà ai trofei già vinti dal campione e fenomeno del tennis nostrano. Un modello per le nuove generazioni che riempiono, oggi come non mai, le scuole federali e che risollevano le sorti di uno sport che Sinner ha reso popolare, accessibile e capace di mobilitare quasi come il calcio.

Dalla sua, però, stavolta il numero 1 della classifica ATP non ha voluto soffermarsi più di tanto in quel di Sesto dove i suoi genitori seguono con attenzione la struttura alberghiera di famiglia, Haus Sinner, e sono nel pieno della stagione estiva. Parallelamente, Laila Hasanovic, attrice non protagonista di questa edizione a Wimbledon, era presente a Londra. Lo testimonia Instagram.

Sinner sulla terrazza dopo la vittoria a Wimbledon

Il reel postato da Laila Hasanovic, presunta fidanzata di Sinner

Non si seguono a vicenda, Sinner e Laila Hasanovic, sono attentissimi a non indurre a ulteriori sospetti ma qualche coincidenza c’è anche se chi gestisce i loro account non lascia trasparire più di tanto.

E dunque quella valigia sul letto di Laila che cosa rappresenta, che cosa vuol dire per una modella come lei che in più è abituata a trasferte importanti e dunque conosce certi meccanismi avendo poi già avuto una relazione, pubblica stavolta, con il figlio dell’indimenticabile Michael Schumacher, ovvero Mick?

La valigia che mostra nel suo video è una provocazione, un gioco al rialzo per i social che desta una certa allegria perché alterna una versione stiva a una invernale e regala un momento di pura ilarità, se non fosse che sappiamo quanto poco possa riservare Jannik alla sua pausa in vista degli impegni tennistici.

Laila Hasanovic

US Open e il bacio di Anna Kalinskaya

Oggi la entry list degli US Open vinti da Sinner lo scorso anno, in una escalation senza interruzione. Un’ascesa parabolica siglata dal bacio pubblico di Anna Kalinskaya che, dalla sua, vive la fase più complicata della sua stagione, ma che si ritroverà al momento opportuno e con la convinzione che la aveva portata a scalare la classifica WTA solo pochi mesi fa.

Allora il loro rapporto, seppure al centro dell’attenzione mediatica, era consolidato e pubblico. A questo punto nella maggiore convinzione della tennista russa che di Sinner, il quale non ha mai riservato al suo privato tanta visibilità. Per preservarlo e preservarsi, oltre all’immagine che ha offerto spesso. Jannik coltiva e cura emozioni e sentimenti forti, di certo esercita notevole qualità e maturità ma non sempre si può gestire l’imponderabile.

Anna Kalinskaya a Wimbledon

Maria Braccini, silenzio e compleanno in pieno Wimbledon

Come accennato, la sua ex Maria Braccini, prima fidanzata nota di Jannik, ha condiviso sul suo account le immagini dei festeggiamenti discreti per il suo compleanno nel mezzo di Wimbledon senza più tornare sulla relazione – lunga – che l’ha legata al campione altoatesino.

Ora va compreso e capito se quella valigia abbia una sua valenza, assuma un ruolo in un gioco delle parti che Laila potrebbe ancora lanciare sui social. La questione non rimarrà in stand-by. Dove trascorrerà questi pochi giorni di stop e con chi Jannik in vista dei prossimi appuntamenti in calendario rimarrà attuale.