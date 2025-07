Calciomercato Serie B: Gyasi al Palermo, Verreth al Bari, si muovono Spezia, Avellino e Modena

Tutte le trattative di oggi, mercoledì 16 luglio: Inzaghi accoglie l'esterno dell'Empoli, non si ferma il Cesena. Simic raggiunge l'Avellino

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si accende il mercato anche in Serie B, con il Palermo sempre scatenato e lo Spezia pronto a rispondere con un giovane talento dell’Inter. Si muovono Carrarese e Modena, con i canarini destinati a perdere Palumbo. Simic ha raggiunto il ritiro dell’Avellino, mentre si registrano porte girevoli in casa di Cesena e Pescara. Andiamo a riepilogare tutte le trattative e gli affari conclusi in cadetteria nelle ultime ore.

Palermo, ecco Gyasi: i dettagli dell’affare

Il Palermo, dopo aver portato a casa il colpo Bani, accoglie ufficialmente Emmanuel Gyasi, duttile esterno che ha scelto di sposare il progetto tecnico di Filippo Inzaghi e di rigenerare le sue motivazioni in Sicilia, dopo aver prolungato il contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2027. Un dettaglio formale che ha consentito al direttore Carlo Osti di chiudere l’affare con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Questo l’annuncio ufficiale del club rosanero: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Empoli FC le prestazioni sportive di Emanuel Gyasi. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Emanuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Per i toscani, invece, non sarà l’unico addio eccellente di questa estate: oltre a Gyasi, è pronto a salutare la formazione di Guido Pagliuca il centrocampista Alberto Grassi, a un passo dalla Cremonese e dal ritorno in Serie A. Intanto, la difesa biancazzurra si arricchisce di Franco Carboni, prelevato dall’Inter. L’attacco aspetta l’ex Lecce Ceesay.

Bari, ecco Rao e Verreth. Tris Avellino: Simic, Daffara e Besaggio

Il Bari di Luigi De Laurentiis prosegue la sua corsa sul mercato. Dopo Rao, formalizzato l’acquisto dell’ex Brescia Verreth, nuovo metronomo dei galletti di Fabio Caserta. Tutto fatto anche per Nikolaou, esperto difensore in uscita dal Palermo, all’indomani di un’annata piuttosto complicata.

L’Avellino, la cui casella “acquisti” si avvicina già alla doppia cifra, ha effettuato lo scambio di documenti con la Juventus per il trasferimento in biancoverde di Giovanni Daffara, che approderà in Irpinia con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei bianconeri. Nella notte, è arrivato nel ritiro di Rivisondoli Lorenco Simic, difensore classe ’96 acquistato dal Maccabi Haifa. Ai dettagli l’affare Besaggio, centrocampista classe 2002 recentemente svincolatosi dal Brescia.

Serie B, si muovono Carrarese e Modena. Alexiou verso lo Spezia

Molto attiva la Carrarese di Antonio Calabro, che rinnova i contratti di Ernesto Torregrossa e Julian Illanes e ufficializza gli acquisti di Parlanti dal Feyenoord e Accornero dal Genoa, senza dimenticare l’ingaggio del giovane Rubino dalla Fiorentina.

Bene anche il Modena, in attesa di definire la situazione e il futuro di Palumbo, per il quale resta apertissima la trattativa con il Palermo. Intanto, Sottil ha incassato il sì di Eyeh dell’Hellas Verona e di Pyythia del Bologna. Prosegue il pressing per Spinaccé, prodotto del settore giovanile dell’Inter.

Lavoro senza sosta per lo Spezia di Luca D’Angelo, che si prepara ad accogliere Alexiou, altro giovane in uscita dalla Primavera del club presieduto da Giuseppe Marotta, seguito dall’Avellino nei giorni scorsi. Ufficiale il colpo Vanja Vlahovic dall’Atalanta, con il talento della Dea che andrà ad affiancare Gabriele Artistico in attacco. In difesa, trattativa chiusa per Onofri.

Porte girevoli in casa Cesena: Donnarumma e Pieraccini salutano la Romagna e firmano con il Catania in Serie C. In entrata, ecco Zaro dal Modena, per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Michele Mignani. La Juve Stabia, invece, cede Demirovic e prende Guerini dall’Atalanta. In arrivo anche Ruggeri dalla Lazio. La Reggiana, dal canto suo, punta Rover e acquista Tavsan dal Verona a titolo temporaneo.