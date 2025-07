Calciomercato Serie B: Palermo su Audero ma c'è l'ostacolo Juve, due bomber per lo Spezia

Le trattative e gli affari conclusi nelle ultime ore nel campionato cadetto: scatenato il City Football Group, ma occhio al Bari di De Laurentiis

Domenica di calciomercato anche in Serie B, dove proseguono le trattative all’alba dei ritiri estivi delle 20 protagoniste. Riflettori puntati sul Palermo, che spinge per il ritorno di Emil Audero, ma occhio all’inserimento della Juve per il dopo Perin. L’Avellino, intanto, ha accolto altri due volti nuovi, mentre l’Empoli è chiamato a sostituire il partente Gyasi, promesso sposo del City Football Group. Lo Spezia di Luca D’Angelo, invece, ha sistemato l’attacco, rimpiazzando con due giovani elementi Francesco Pio Esposito.

Palermo, pressing per Audero: c’è l’ostacolo Juve da superare

Il Palermo di Filippo Inzaghi vuole fortemente riportare Emil Audero all’ombra della “Favorita”, per rinforzare la batteria dei portieri a disposizione dello staff tecnico rosanero. L’estremo difensore di proprietà del Como, dopo il prestito in Sicilia, è consapevole di non avere spazio alla corte di Fabregas, ecco perché lascerà nuovamente il club biancazzurro.

In Serie B, ad Audero sarebbe garantito un posto da titolare, ma nelle ultime ore c’è da registrare il concreto inserimento della Juventus. In casa bianconera, Mattia Perin ha chiesto la cessione e attende di trovare un’altra sistemazione in questa sessione di mercato. Qualora l’ex Genoa dovesse partire, Audero è l’obiettivo numero uno della Vecchia Signora per il ruolo di vice di Di Gregorio. Spetta al giocatore prendere una decisione definitiva.

Spezia, presi Gabriele Artistico e Vanja Vlahovic

Lo Spezia di Luca D’Angelo rimpiazza Francesco Pio Esposito e arricchisce il proprio parco attaccanti. Una volta salutato il giovane centravanti di proprietà dell’Inter, rientrato alla base, i liguri sono piombati su Gabriele Artistico della Lazio e Vanja Vlahovic, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta.

Puntellata anche la retroguardia bianconera, con il classe 2004 Onofri, prelevato dal Ravenna, formazione che ha fatto benissimo in Serie D nella passata stagione.

Bari, non solo Gytkjaer: è fatta per Nikolaou

Bari scatenato in questi primi giorni del mercato estivo. Luigi De Laurentiis e il ds Magalini sono consapevoli di dover rifondare la squadra agli ordini di Fabio Caserta. Dopo essersi assicurati le prestazioni sportive di Moncini e Gytkjaer, per i pugliesi è tempo di rinforzare il pacchetto arretrato, che ha detto addio a Lorenco Simic, diventato un nuovo calciatore dell’Avellino.

Il colpo da 90 del Bari è Nikolaou, ex centrale difensivo dello Spezia, che si prepara a lasciare Palermo a titolo temporaneo. Accordo raggiunto con l’entourage del giocatore e con il sodalizio rosanero, complice l’ingaggio oneroso percepito dal ragazzo.

Intanto, la Juve Stabia ha ufficializzato l’affare Carissoni, che arriva in prestito dal Cittadella, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Dall’Inter, invece, è arrivato De Pieri, sempre a titolo temporaneo. Per quanto concerne le neopromosse, da segnalare il nuovo acquisto del Padova, che ha portato a casa anche l’ex Salernitana Ghiglione.