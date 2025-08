F1 Gp Ungheria griglia di partenza con Leclerc in pole davanti a Piastri e Norris. Hamilton partirà 12°

La griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria con Leclerc che partirà in pole davanti alle McLaren di Piastri e Norris, solo dodicesimo Hamilton eliminato in Q2, 15° Antonelli

Con un giro da paura, un vero capolavoro, Charles Leclerc ha conquistato una incredibile pole position nel Gran Premio di Ungheria. Sarà lui a partire davanti a tutti domenica alle ore 15 allo spegnimento dei semafori dell’Hungaroring. Beffate le due McLaren con Piastri che sarà in prima fila accanto alla Ferrari del monegasco e Norris che partirà alle loro spalle con la Mercedes di Russell.

Terza fila per le due Aston Martin di Alonso e Stroll sorprese di giornata al pari di Bortoleto settimo con la Sauber tutti meglio di Max Verstappen in difficoltà con la Red Bull. Hamilton eliminato in Q2 partirà solo 12°, peggio Antonelli che si è visto cancellare il tempo e scatterà 15°.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La griglia di partenza del GP di Ungheria

Pole numero 27 in carriera per Leclerc, la prima quest’anno e nel GP di Ungheria, circuito in cui non era mai partito in prima fila e che non ha mai digerito risultati alla mano. Charles non partiva in pole da Baku 2024 quasi un anno fa.