Gp Belgio Sprint: capolavoro Verstappen, passa Piastri in partenza e vince. Leclerc quarto, deriva Hamilton 15°!

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 12.00 di sabato 26 luglio 2025

Solo un campionissimo come Verstappen poteva battere le McLaren. Specie a Spa dove il pilota può fare la differenza e Max l’ha fatta. L’olandese vince la Sprint regalando il primo successo al nuovo team principal Mekies, con un capolavoro, ala scarica, partenza bruciante, sorpasso su Piastri e poi resistenza assoluta senza nemmeno troppa sofferenza. Sul podio le due papaya con Norris terzo. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc che pure in partenza aveva passato Norris ma era stato risuperato al 4° giro per lo strapotere della McLaren di Lando.

Desaparecido Hamilton, l’inglese partiva 18° ed ha chiuso 15° con alle spalle Antonelli 17°, un doppio incubo per entrambi dopo le qualifiche shootout di ieri. A punti anche Ocon, Sainz, Bearman e Hadjar. Alle 16 si torna in pista per le qualifiche classiche

SPRINT GP BELGIO – Verstappen si gioca tutto alla partenza e riesce a beffare Piastri nel rettilineo dopo Eau Rouge. Stessa cosa fa Leclerc che brucia Piastri con una staccata da paura all’esterno. Ma la McLaren è troppo più veloce della Ferrari, al 4° giro Norris ripassa Charles e torna sul podio ideale.

Niente rimonta rabbiosa intanto per Hamilton che guadagna solo due posizioni, una per il dns di Gasly e l’altra passando Hulkenberg, idem Antonelli alle sue spalle. Davanti invece Piastri continua a tallonare Verstappen che però non gli concede mai il fianco anche solo per tentare il sorpasso mentre Norris si avvicina ma non sembra poter fare molto avendo Piastri il drs di Max. Leclerc quarto nella terra di nessuno ed Hamilton che non riesce a passare Albon.