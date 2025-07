Milan: Allegri rivendica la scommessa vinta su Leao, i social celebrano il suo calcio senza fronzoli 

Il tecnico elogia la prestazione del portoghese facendo capire di volerlo riproporre nella posizione di prima punta. Intanto sul web è il trionfo degli “allegriani”

Il 4-2 rifilato dal Milan al Liverpool ha avuto in Rafa Leao il grande protagonista: a fine gara Massimiliano Allegri ha elogiato la prova del portoghese, rivendicando l’idea di averlo schierato da prima punta. Intanto sui social i tifosi rossoneri celebrano il calcio diretto e senza fronzoli del tecnico livornese.

Milan, Allegri rivendica il successo di Leao centravanti

Rafa Leao può giocare – e bene – da prima punta. Massimiliano Allegri lo sottolinea con forza dopo la vittoria del Milan per 4-2 sul Liverpool, in cui il portoghese ha segnato un gol, servito un assist e fornito una lunga serie di giocate d’autore, perfettamente calate nel calcio diretto con cui il tecnico livornese ha impostato la squadra rossonera. Nel post gara, Allegri ha quindi rivendicato la scommessa vinta su Leao. “Rafa ha agito molto bene da prima punta – ha dichiarato l’allenatore -. Lo reputo un calciatore importante che ha qualità straordinarie: credo che stia crescendo e ha adesso una età matura per fare una stagione di alto livello“.

Il giudizio sul Milan

Allargando il discorso alla squadra, Allegri ha evidenziato la crescita del Milan come collettivo, soprattutto in fase difensiva, cosa che tra l’altro aveva già fatto dopo la sconfitta contro l’Arsenal di Singapore. “Si è alzato di molto il livello di sofferenza. Questo fa sì che quando non abbiamo la palla la squadra si difende molto bene”, ha dichiarato Allegri dopo il 4-2 ai Reds.

I tifosi promuovono il calcio diretto di Allegri

Leao e crescita della difesa sono anche i temi degli interventi sui social dei tifosi del Milan. Ma sono soprattutto Allegri e il suo calcio senza fronzoli a ricevere i commenti più entusiasti sul web. “Tre contropiede e tre gol: l’Allegri-ball è tornato”, commenta con soddisfazione Gabe su X. “Spiegatemi perché vi fa schifo il calcio di Allegri: quattro passaggi e in porta. Belli, puliti, compatti in difesa”, scrive Fatina. “Perché devono andare dietro a fenomeni da poltrona come Adani… e quando non vincono si nascondono dicendo che le vittorie non sono importanti”, risponde JJ.

“Baricentro in Nuova Zelanda, in 300 dietro la linea della palla, quattro ripartenze e quattro gol al Liverpool: Allegri è tornato!”, ironizza Salvariserva. “Quattro ripartenze condite da qualità nelle giocate”, aggiunge Eugenio. “Eh ma il calcio di Allegri è antiquato e brutto…”, scrive sarcasticamente Marco. “Mi sono bastati 15 minuti di Milan-Liverpool per avere la conferma che con Allegri ci giocheremo lo scudetto fino alla fine”, la certezza di Once.