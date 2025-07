Milan, Allegri mette le cose in chiaro: dopo l’Arsenal il primo avvertimento a Estupiñan

Dopo l’amichevole persa con i Gunners l’allenatore ha sottolineato la prova difensiva dei rossoneri e in particolare la prestazione di Bartesaghi

Dai fatti alle parole: dopo aver schierato il Milan con la difesa a 5 e aver lasciato il possesso palla all’Arsenal nell’amichevole di Singapore, Massimiliano Allegri ha incentrato sulla difesa anche l’analisi post-partita. Nelle sue parole anche un vero e proprio avvertimento al nuovo acquisto Estupiñan.

Milan, Allegri pensa alla difesa

Primo, non prenderle: sembra chiaro il messaggio che Massimiliano Allegri ha mandato al Milan nella prima amichevole della tournée tra Asia e Australia dei rossoneri, persa per 1-0 a Singapore contro l’Arsenal. Il tecnico ha schierato il Milan con la difesa a 5 e Leao in posizione centrale in attacco, accanto a Pulisic, lasciando il possesso palla agli avversari. Ma oltre alle scelte tattiche, anche nei commenti post-gara Allegri si è concentrato soprattutto sulla difesa.

L’elogio del sacrificio

L’allenatore del Milan, in particolare, ha sottolineato l’atteggiamento della squadra. “I ragazzi mi hanno dato una buona disponibilità al lavoro e stiamo alzando il livello di sacrificio in fase di non possesso – ha dichiarato Allegri -. Potevamo sfruttare meglio le occasioni avute a campo aperto, ma sono contento, anche se bisogna assolutamente fare meglio”.

In questo elogio del sacrificio, Allegri ha voluto evidenziare la prestazione di Rafa Leao: “Ha fatto un’ottima prova, sono soddisfatto”, le parole del tecnico rossonero.

L’avvertimento a Estupiñan

Mentre il Milan è in Asia, Igli Tare ha perfezionato l’acquisto di Pervis Estupiñan, esterno difensivo in arrivo dal Brighton. L’ecuadoriano è un mancino con grande propensione all’attacco, ma di certo non brilla in fase difensiva, cara proprio ad Allegri. Dopo l’Arsenal il tecnico ha dedicato ad Estupiñan una frase che suona come un vero e proprio avvertimento non solo al giocatore, ma anche ai tifosi che vorrebbero vederlo subito in campo.

“È un giocatore importante – ha detto Allegri dell’ecuadoriano – ma anche Bartesaghi oggi ha fatto una buona prova di fronte a Saka”. Il messaggio pare chiaro: Estupiñan sarà anche tecnicamente superiore, ma se non si calerà nella mentalità del Milan di Allegri, se non mostrerà voglia di sacrificarsi in difesa, allora in organico un’alternativa già c’è ed è rappresentata da Bartesaghi, terzino “puro” che sembra essere già diventato un pupillo del tecnico livornese.