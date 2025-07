Umago, Darderi fischiato litiga col pubblico e lo insulta: “Figli di…”. Nel match con Prizmic scoppia il caos

Un nervosissimo Darderi litiga col pubblico dell'ATP 250 di Umago e lo insulta ripetutamente, senza per sua fortuna venire punito dall'arbitro e riuscendo poi a ribaltare il match con Prizmic

Scene di altissima tensione all’ATP 250 di Umago. Durante il match contro Dino Prizmic, un nervosissimo Luciano Darderi è stato inondato dai fischi del pubblico dopo aver scagliato la racchetta per terra ed essersela presa con il proprio team, con l’azzurro che ha reagito in maniera poco elegante – per usare un eufemismo – insultato ripetutamente tutti gli spettatori presenti. Un episodio che però ha aiutato Darderi a darsi la carica per ribaltare un match iniziato nel peggiore dei modi.

Darderi ribalta Prizmic all’ATP 250 di Umago

L’inizio del match sembra confermare il grande stato di forma messo in mostra da Luciano Darderi in occasione del torneo di Bastad e dell’esordio a Umago contro Tseng, con l’azzurro che strappa immediatamente a Dino Prizmic. Il croato trova però l’immediata reazione e alza notevolmente il livello, mentre Darderi sembra cadere in un sonno profondo, con la conseguenza che Prizmic vince i successivi sei game, conquistando il set per 6-1.

Successivamente Darderi è riuscito però a trovare un po’ di carica agonistica, riuscendo a sfruttare tutto il proprio nervosismo in suo favore e caricandosi sempre più. Ne escono dunque altri due set dove è lui a tenere in mano il pallino del gioco, togliendo il tempo a Prizmic in risposta e cavandosi dai (pochi) guai in cui finisce col cacciarsi per causa di qualche errore, riuscendo così a ribaltare il match che lo vede vincere per 1-6 6-2 6-3.

Darderi fischiato dal pubblico

Il primo set volato via troppo facilmente in favore di Prizmic ha comportato un certo nervosismo in Darderi, che dopo essersi fatto controbrekkare da un vantaggio di 2-0 nel secondo set si è prima sfogato furentemente con il proprio team e poi ha scagliato la racchetta in terra, scatenando l’ira del pubblico croato che ha iniziato a inondarlo di fischi.

Luciano reagisce a insulti: “Figli di …”

Di tutta risposta Luciano ha reagito con quelli che a giudicare dal labiale sembrano a tutti gli effetti degli insulti agli spettatori. Darderi si è infatti rivolto verso i tifosi sugli spalti urlando a più riprese “figli di…”, facendo poi gesto col dito come per dire che l’insulto era rivolto a tutti i presenti e scatenando di conseguenza una nuova reazione degli spettatori, che non hanno di certo apprezzato la scenata dell’azzurro.