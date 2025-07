Bonicelli, prima il terribile incidente poi due giorni di silenzio: mistero sulle condizioni. E l’Italia ritira solo mezza squadra

Il mondo della ginnastica è in ansia per le condizioni del 23enne di Abbadia Lariana che sarebbe in coma farmacologico dopo la caduta di mercoledì alle Universiadi di Essen: sulle condizioni però resta il silenzio

Pubblicato: 25-07-2025 11:53











