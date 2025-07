Juve, altra tegola per Tudor: si ferma di nuovo Milik, infortunio in palestra. I tifosi: "Una barzelletta, cedetelo"

Arkadiusz Milik costretto di nuovo a fermarsi: proprio quando il lungo infortunio sembrava alle spalle, ecco un nuovo imprevisto, anche se dagli esiti fortunatamente più contenuti. Ma fa discutere come se lo è procurato

Le ultime due stagioni alla Juventus sono state alquanto opache per Arek Milik, sul piano sportivo (se escludiamo l’exploit in Coppa Italia 2023/2024) ma soprattutto soprattutto sul piano fisico. Quella 2024/2025 conta zero presenze in campo per via dell’infortunio al menisco e per le conseguenze che hanno fatto sì che il recupero per il polacco fosse in salita. Sembrava comunque un capitolo chiuso, con l’attaccante pronto a mettersi per la nuova stagione a disposizione di Igor Tudor che effettivamente ha bisogno di una mano in attacco: e invece Milik si è di nuovo fatto male, questa volta nel contesto meno atteso.

Il recupero di Milik vanificato da un nuovo infortunio. In palestra

Il polacco si era appena messo alle spalle un lungo percorso fatto di ricadute e ulteriori operazioni, che lo hanno tenuto lontano dai campi da quell’amichevole tra Nazionali (croce, e solo quella, di tifosi e presidenti), polacca e ucraina, dello scorso 7 giugno 2024, dove subì l’infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex Napoli era riuscito persino a prender parte alla trasferta americana del Mondiale per Club, segno che il percorso verso il pieno recupero era ormai un dato di fatto. Poi la doccia fredda: nelle ultime ore risulta infatti che Milik si è procurato una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra, come riporta Tuttosport. E questo imprevisto si è verificato durante una normale sessione di allenamento in palestra.

Non è ancora nota la dinamica esatta, ma si conosce la prognosi: si stimano 7 giorni, ma bisognerà anche valutare come evolverà la ferita subita.

Gli altri infortunati nella Juve e l’emergenza in attacco

Milik andrà inoltre suo malgrado ad aggiungersi alla lista del lazzaretto juventino, con una infermeria che vede già la presenza di Lloyd Kelly, Juan Cabal, Nicolò Savona e Mattia Perin, tutti alle prese con il percorso riabilitativo, sedute differenziate e terapie ad hoc.

Ma per Tudor c’è anche da fare i conti con le necessità di un attacco in fase di assestamenti e cambiamenti, ma in balìa anche dell’incertezza. A partire dalla vexata quaestio su Dusan Vlahovic, ma anche lo stesso Milik è effettivamente dato per lasciare i bianconeri. Che devono muoversi sul mercato dopo l’arrivo di Jonathan David, non sufficiente per le necessità offensive della Juve.

I tifosi della Juve tra rabbia e sarcasmo. Ma c’è chi difende Milik

Sia come sia, dagli umori del web i tifosi si dimostrano alquanto stufi delle peripezie del povero Milik, la cui carriera è stata costellata di vari problemi di questo genere. E sempre i tifosi sbottano sui social con commenti di questo tenore: “È una barzelletta… Un anno fuori ed ancora non si capisce per quale motivo… Dovrebbero applicare il taglio come nel basket se i giocatori non sono idonei per scendere in campo”, “L’unico giocatore che s’infortuna senza giocare”, “Non è ora di andare in pensione?”, “Ma perché non ci rescindono il reddito di cittadinanza a sto paccotto”.

C’è però chi sottolinea invece la sfortuna del polacco, anche perché uno gli infortuni mica se li va a cercare. Altri invece hanno puntato sul sarcasmo: “Gli si è stappata l’havaianas e ha preso una storta”, “Gli è caduto il bagnoschiuma sul piede”, “Dentifricio troppo aggressivo, lesione alle gengive” e “Non siamo una società, siamo un ospizio”. In ogni caso auguri di lesta guarigione allo sventurato Milik.