Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Lookman, Sancho, Doué, Sterling e Chiesa

Calde e ammalianti come le serate di mezza estate, proseguono imperterrite le trattative delle formazioni di Serie A, a caccia di campioni o presunti tali, di rinforzi o rimpiazzi, di colpi col botto o con lo sconto. Quali sono le percentuali sui trasferimenti dei numerosi calciatori accostati alle squadre italiane? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 10.30 di sabato 26 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Sancho Amrabat Nunez INTER Lookman Andrey Santos Leoni MILAN Doué Vlahovic Jashari NAPOLI Sterling Ndoye Juanlu Sanchez ROMA Wesley Ghilardi Paixao LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Chiesa Nico Gonzalez Mikautadze FIORENTINA Kessié Martel Ito

Inter a tutta su Lookman, la Juve non molla Sancho

Dopo giorni di riflessione, in casa Inter hanno deciso di puntare il tutto per tutto sull’acquisto a sensazione di questa sessione di mercato: Lookman. Mollate – di fatto – tutte le altre trattative dispendiose, compresa quella per Leoni: la priorità è l’ingaggio del nigeriano dell’Atalanta, per il quale sono previsti cospicui rilanci. In fermento pure il mondo Juve. Il nome più caldo è sempre quello di Sancho, ma non va trascurata la pista che porta ad Amrabat, rinforzo di spessore e qualità per il centrocampo. Si va raffreddando, invece, l’idea Nunez, con la stessa rapidità con cui si era improvvisamente innescata.

Milan, obiettivo Doué: Napoli tra Sterling e Ndoye

Il Milan non molla la pista Vlahovic, non riesce a sbloccare la trattativa per Jashari, ma sembra ben indirizzato sul nome di Doué, il terzino che Allegri chiede per il salto di qualità sugli esterni. Rossoneri che hanno un problema in più: sono fuori dall’Europa. Il Napoli lo ha risolto quest’anno e, per completare la rosa, punta a un altro esterno d’attacco di peso e qualità. Ndoye costa tanto e il Bologna non fa sconti, prende corpo dunque la trattativa che potrebbe portare in riva al Golfo un ex big della Premier League e della Nazionale inglese, reduce da un paio di stagioni poco brillanti: Sterling.

Roma, Wesley è a un passo: l’Atalanta sogna Chiesa

Grandi novità in casa Roma. Vicinissimo l’arrivo di un calciatore su cui Gasperini ha messo gli occhi sin dal Mondiale per Club: Wesley del Flamengo. Sempre più probabile anche l’ingaggio di Ghilardi, difensore-rivelazionee dell’ultimo campionato con la maglia del Verona. Dovesse partire Lookman in direzione Milano, invece, l’Atalanta è pronta a rimpiazzarlo con un nome altrettanto fragoroso: Chiesa. L’esterno del Liverpoool, che piace anche al Napoli, a Bergamo potrebbe provare a rilanciarsi dopo un’annata vissuta quasi esclusivamente in panchina. Novità pure da Firenze: prende quota l’ipotesi Kessié.