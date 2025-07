Milan, Allegri e l'ultima trovata: Leao centravanti aspettando Vlahovic

Il tecnico rossonero convinto che il portoghese possa far bene come falso nueve, quante trasformazioni vincenti in carriera da Boateng a Mandzukic

E se l’ultima allegrata fosse quella giusta? Si sa che a Max piace sperimentare, tante volte nella sua carriera ha trasformato il ruolo (e addirittura la carriera) dei suoi giocatori ed anche al Milan già da questi primi giorni sta mixando uomini e ruoli alla ricerca del puzzle vincente. Se l’idea di schierare Tomori terzino destro potrebbe essere solo momentanea in attesa che il parco terzini venga popolato dai nuovi acquisti, l’idea di Leao falso nueve potrebbe anche avere un futuro.

Il centravanti che non c’è

Quand’era alla Juve Allegri avrebbe voluto Giroud: il francese era il tipico bomber adatto ai suoi schemi, ora che è al Milan si “accontenterebbe” di Vlahovic ma al momento ha a disposizione un solo centravanti di ruolo, ovvero Gimenez che è tutto da recuperare dopo una stagione luci e ombre.

Il nuovo ruolo di Leao

Nella prima amichevole stagionale Allegri ha provato Leao come falso nueve, con discreti risultati, e l’esperimento lo dovremmo rivedere domani nel test col Liverpool: “E’ un ruolo che può fare”, ha ammesso Allegri, curioso di rivedere il portoghese centravanti.

Quanti esperimenti vincenti di Allegri

Del resto il conte Max non è nuovo a cambi di ruolo. Sia nella sua prima avventura al Milan che nelle due esperienze sulla panchina della Juventus si contano numerose intuizioni vincenti. In rossonero fu decisiva la mossa di spostare Boateng trequartista: un bottino di gol clamoroso e tanti assist. Alla Jue fece la stessa con Vidal ma la vera scelta azzeccata fu spostare Mario Mandzukic come esterno d’attacco a tutta fascia.

Le intuizioni felici alla Juventus

Negli ultimi anni come dimenticare Emre Can difensore nella famosa rimonta di Champions League contro l’Atletico Madrid: un 3-0 perfetto frutto anche della duttilità tattica a cui si è adattato in maniera strepitosa il tedesco per non parlare di Timothy Weah messo ad occupare il ruolo di terzino destro, lasciando spazio a Weston McKennie nel ruolo di esterno di centrocampo. Ora Allegri ci riprova con Leao centravanti, una risorsa in più per il Milan.