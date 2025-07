Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 26 luglio 2025: F1, Tour e Italia-Polonia di volley

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta oggi su Sky, DAZN, Rai e altri canali

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di automobilismo, calcio, ciclismo, motociclismo, pallavolo femminile e tennis. Dal GP del Belgio di Formula 1 trasmesso su Sky Sport F1, Sky Sport 1 e TV8, passando per una serie di amichevoli di calcio imperdibili, tra cui Napoli-Catanzaro e Kaiserslautern-Roma in esclusiva su Dazn, fino alla competizione di Nations League di pallavolo femminile con la sfida Italia-Polonia. Tanti gli eventi anche per gli amanti delle due ruote con il Tour de France e la Superbike in diretta su Eurosport, Rai 2 e Sky Sport MotoGP.

Non mancano infine i grandi match di tennis con semifinali e finali di tornei come ATP 250 Kitzbuhel, WTA 500 Washington e ATP 500 Washington, con trasmissioni prevalentemente su Sky Sport Tennis e Rai Sport. Una giornata davvero variegata che accontenta tutti i gusti e gli appassionati di sport in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

12:00 Formula 1 – GP Belgio (Spa-Francorchamps) (Sky Sport F1, Sky Sport 1, TV8)

Calcio

01:00 Premier League Summer Series – Manchester United-West Ham (Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

Premier League Summer Series – Manchester United-West Ham (Sky Sport Calcio, Sky Sport 1) 02:15 Primera División Argentina – Racing Avellaneda-Estudiantes (Sportitalia)

Primera División Argentina – Racing Avellaneda-Estudiantes (Sportitalia) 16:00 Amichevole – Torino-Cremonese (Dazn)

Amichevole – Torino-Cremonese (Dazn) 16:00 Nations League Pallavolo Femminile – Italia-Polonia (Dazn)

Nations League Pallavolo Femminile – Italia-Polonia (Dazn) 18:00 Amichevole – Napoli-Catanzaro (Dazn)

Amichevole – Napoli-Catanzaro (Dazn) 18:00 Amichevole – Kaiserslautern-Roma (Dazn)

Amichevole – Kaiserslautern-Roma (Dazn) 20:30 Memorial Sandro Criscitiello – Lazio-Avellino (Sportitalia)

Memorial Sandro Criscitiello – Lazio-Avellino (Sportitalia) 20:30 Como Cup – Al Ahli-Celtic (Sky Sport Calcio)

Como Cup – Al Ahli-Celtic (Sky Sport Calcio) 22:00 Premier League Summer Series – Everton-Bournemouth (Sky Sport Arena)

Ciclismo

11:45 Tour de France – 20a tappa Nantua-Pontarlier (Eurosport)

Tour de France – 20a tappa Nantua-Pontarlier (Eurosport) 14:00 Tour de France – 20a tappa Nantua-Pontarlier (Rai 2)

Tour de France – 20a tappa Nantua-Pontarlier (Rai 2) 17:00 Tour de France – (Eurosport)

Motociclismo

14:00 Superbike – GP Ungheria (Balaton Park Circuit) (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Pallavolo Femminile

16:00 Nations League – Italia-Polonia (Dazn)

Tennis

01:00 ATP 500 Washington – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

ATP 500 Washington – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 03:00 ATP 500 Washington – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP 500 Washington – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 14:30 ATP 250 Kitzbuhel – Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Kitzbuhel – Finale (Sky Sport Tennis) 14:00 WTA 250 Praga – Finale (Sky Sport Max)

WTA 250 Praga – Finale (Sky Sport Max) 20:00 ATP 250 Umago – Finale (Sky Sport 1)

ATP 250 Umago – Finale (Sky Sport 1) 20:30 WTA 500 Washington – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

WTA 500 Washington – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis) 21:15 WTA Palermo Ladies Open – Semifinali (Rai Sport)

WTA Palermo Ladies Open – Semifinali (Rai Sport) 22:30 WTA 500 Washington – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp