Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 25 luglio 2025: Tour e Fiorentina-Carrarese

Programmazione tv sportiva di oggi: calcio, tennis e ciclismo in evidenza

La giornata di oggi è ricca di appuntamenti sportivi per tutti gli appassionati che vogliono seguire in diretta le principali competizioni. Sul palinsesto si alternano eventi dedicati al calcio, al tennis e al ciclismo, offrendo un palinsesto variegato e di qualità sulle principali emittenti italiane. Per gli amanti del calcio spicca l’amichevole tra Fiorentina e Carrarese, trasmessa in esclusiva su Dazn, mentre gli appassionati di tennis hanno ben diverse semifinali da seguire negli ATP 250 di Kitzbuhel e Umago, oltre che nel WTA 250 di Praga, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1. Infine, gli appassionati di ciclismo possono immergersi nelle emozioni del Tour de France, con la 19ª tappa da Albertville a La Plagne, in onda gratuitamente su Rai 2 ed Eurosport. Non perdete dunque un’intera giornata dedicata all’agonismo, con eventi per tutti i gusti, distribuiti fra pay TV e canali in chiaro, con dirette appassionanti e cariche di emozioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

20.00 Amichevole: Fiorentina-Carrarese (Dazn, pay)

CICLISMO

13.15 Tour de France – 19a tappa Albertville-La Plagne (Eurosport, free)

Tour de France – 19a tappa Albertville-La Plagne (Eurosport, free) 15.00 Tour de France – 19a tappa Albertville-La Plagne (Rai 2, free)

TENNIS

13.00 ATP 250 Kitzbuhel – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Kitzbuhel – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 14.00 WTA 250 Praga – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 250 Praga – 1a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 15.00 ATP 250 Kitzbuhel – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Kitzbuhel – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 15.00 WTA 250 Praga – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay)

WTA 250 Praga – 2a Semifinale (Sky Sport Max, pay) 17.55 ATP & WTA – programmazione varia (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA – programmazione varia (Sky Sport Mix, pay) 18.00 ATP & WTA – programmazione varia (Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA – programmazione varia (Sky Sport Max, pay) 18.30 ATP 250 Umago – 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

ATP 250 Umago – 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay) 18.30 ATP 250 Umago – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Umago – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 21.00 ATP 250 Umago – 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay)

ATP 250 Umago – 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay) 21.00 ATP 250 Umago – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 250 Umago – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay) 23.00 ATP & WTA – programmazione varia (Sky Sport Tennis, pay)

