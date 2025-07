Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 22 luglio 2025: Italia-Inghilterra donne, semifinali Europei

Scopri la programmazione tv sportiva del 22 luglio con pallanuoto, tennis, ciclismo e calcio femminile

La giornata sportiva del 22 luglio 2025 propone un calendario ricco e variegato, all’insegna di diversi appuntamenti imperdibili. Tra gli sport in evidenza figurano la pallanuoto maschile, il tennis, il ciclismo e il calcio femminile, con eventi che garantiscono spettacolo e emozioni sia sugli impianti sportivi che nei salotti degli appassionati. La pallanuoto maschile è protagonista con le sfide dei Mondiali di Singapore 2025: si va da Italia-Montenegro a Serbia-Ungheria, senza dimenticare Grecia-Spagna, trasmesse sia in chiaro sia su piattaforme pay. Nel mondo del tennis spiccano gli appuntamenti dell’ATP e WTA, con dirette principalmente su Sky Sport, ma anche il WTA Palermo Ladies Open in chiaro su Rai Sport. A impreziosire la giornata, le emozioni del ciclismo con la 16a tappa del Tour de France, seguita da Eurosport e Rai 2, e infine, in serata, il calcio femminile con il massimo torneo continentale degli Europei in Svizzera, in diretta su Rai 1. Una proposta versatile e ben distribuita nel corso della giornata per tutti i palati sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025: Italia-Inghilterra (Rai 1)

Ciclismo

12:00 Tour de France: 16a tappa Montpellier-Mont Ventoux (Eurosport)

14:00 Tour de France: 16a tappa Montpellier-Mont Ventoux (Rai 2)

Pallanuoto maschile

10:00 Mondiali Singapore 2025: Italia-Montenegro (Rai Sport, diretta gratuita)

11:35 Mondiali Singapore 2025: Grecia-Spagna (Rai Sport, diretta gratuita)

15:35 Mondiali Singapore 2025: Serbia-Ungheria (Sky Sport Mix – pay)

15:35 Mondiali Singapore 2025: Serbia-Ungheria (Rai Sport, diretta gratuita)

Tennis

01:00 ATP & WTA (Sky Sport 1 – pay)

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Max – pay)

17:20 WTA Palermo Ladies Open: Sedicesimi di finale (Rai Sport, diretta gratuita)

