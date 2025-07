La giovanissima sprinter azzurra, che solo a novembre compirà 17 anni, è una delle grandi rivelazioni dell’estate dello sport italiano e si apre anche una possibilità per la staffetta ai Mondiali

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Kelly Doualla ha fatto irruzione nel mondo dell’atletica italiana, in un modo che era impossibile pensare. A 15 anni la sprinter nata a Pavia è già diventata una stella a suon di record, numeri che stanno diventando impressionanti e che riescono a colpire ancora più nel segno quando si riesce a vedere le sue imprese in video o dal vivo.

L’ultimo record di Kelly

Nella serata di lunedì 21 luglio, Kelly Doualla ha messo a segno l’ennesimo record della sua ancora giovanissima carriera. Lontano dalle luci dei riflettori della grande atletica, la sprinter italiana ha fatto segnare un clamoroso 11”21 nei 100 metri al Festival olimpico della Gioventù Europea che si sta disputando a Skopje, in Macedonia. Numeri che fanno impressione se si considera che la sua progressione è cominciata solo il 25 maggio e da quel momento lascia senza parole: 11”52 nella prima gara a Bressanone, poi l’11”37 di Brescia a giugno, poi l’11”36 a ieri, e infine l’11”27 fatto segnare il 15 luglio ancora a Brescia. Ma evidentemente la storia non è finita con il record di ieri che vale un miglioramento di oltre 3 decimi nel giro di due mesi e che sui 100 metri è un’enormità.

Il video della gara fa il giro del web

Il record europeo, il tempo fatto segnare dovrebbero già dirla lunga sull’impresa sportiva compiuta da Kelly ma quello che fa veramente impressione è il video della gara. L’azzurro sbaraglia letteralmente la concorrenza, l’unica che riesce a impensierirla è la svizzera Xenia Buri che chiude con un ottimo 11”30, ma l’atleta elvetica ha quasi 2 anni in più di Kelly (gennaio 2008 contro novembre 2009). Le altre non entrano neanche nella competizione e dopo il traguardo Kelly può sfogare tutta la sua gioia con una corsa sotto la tribuna e poi abbracciando anche tutte le sue avversarie.

La chance per i Mondiali di Tokyo

Il prossimo obiettivo di Kelly Doualla è rappresentato dai campionati europei Under20 che si svolgeranno a Tampere in Finlandia dalla 7 al 10 agosto. Ecco, per rendersi conto del tempo clamoroso fatto segnare da Doualla, basta dare un’occhiata ai tempi richiesti dalla federazione e dall’Italia per partecipare alla gara: per i 100 metri femminili è di 11”80. Ma le prestazioni della giovanissima sprinter fanno anche sperare in una partecipazione ai prossimi Mondiali non nella gara individuale ma ma nella staffetta 4×100 femminile.

Il suo allenatore Monti da tempo morde il freno su questa possibilità ma nel corso di un’intervista riportata dalla Gazzetta dello Sport apre per la prima volta a questa chance: “La 4×100 ai Mondiali di Tokyo? E’ una decisione che va presa collegialmente, io penso al suo bene e oggi non credo che coinvolgerla sia la scelta migliore. Ha 15 anni e già le resterebbe solo l’Olimpiade come obiettivo, non farebbe un giorno di vacanza prima di tornare a scuola. Ma c’è tempo per parlarne”.