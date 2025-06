Kelly Doualla incanta pure nel lungo: primato migliorato di 15 centimetri. Applausi anche per Fabbri e Sioli

La giovane sprinter protagonista ai Campionati Italiani Societari insieme a Sioli nell'alto e a Leonardo nel peso: Scudetti a Enterprise Sport&Service e Atletica Brescia.

Kelly Doualla non smette di stupire. La 15enne che vive a Sant’Angelo Lodigiano ed è in forza alla Cus Pro Patria Milano, dopo aver strabiliato nelle prove di velocità, ha destato un’ottima impressione anche nella finale del salto in lungo ai Campionati Italiani Societari di Brescia. Per lei una misura di grande interesse (6,42 metri) che la colloca di prepotenza tra le più forti di sempre a livello azzurro, se si considerano età e prospettive. Ma nella seconda e ultima giornata di gare nella città lombarda c’è stata gloria anche per Leonardo Fabbri, dominatore nel peso, e per Matteo Sioli, che ha confermato i progressi nell’alto.

Doualla, dopo i 100 metri ecco il record nel salto in lungo

Copertina per Kelly Doualla, naturalmente. La giovanissima sprinter, che nella prima giornata aveva conquistato l’oro nei 100 metri imponendosi in 11 secondi e 37 centesimi, record italiano Under 20, ha chiuso a 6,42 metri nel lungo migliorando addirittura di 15 centimetri il suo primato personale. Una performance di eccezionale livello, capace di proiettarla tra le quattro minorenni più forti di sempre in Italia nella specialità. A dominare la classifica e i primati, ovviamente, Larissa Iapichino, impegnata nel frattempo nella tappa di Stoccolma della Diamond League.

A Brescia Sioli il protagonista nell’alto, Fabbri nel peso

Applausi anche per Matteo Sioli, il 19enne grande rivelazione degli ultimi Europei Indoor dove ha conquistato una strepitosa medaglia di bronzo. Per lui la misura di 2,26 metri al primo tentativo nell’alto, seguita da tre tentativi infruttuosi a 2,30: la conferma, comunque, delle grandi potenzialità di uno dei prospetti più interessanti dell’atletica azzurra. È già una solida realtà, invece, Leonardo Fabbri, che ha vinto la prova di getto del peso con 21,22 metri davanti a Zane Weir (21,08) e Nick Ponzio (20,28). Per il campione toscano una performance discreta, anche se lontana dal lancio oltre i 22 valsogli il primato mondiale stagionale.

Campionati Societari, Scudetti per Atletica Brescia ed Enterprise

Chi ha vinto gli Scudetti tra le società? Dopo la due giorni di gare a Brescia, il titolo femminile se l’è aggiudicato la società di casa, l’Atletica Brescia 1950, capace di conquistare il settimo sigillo di fila con 176 punti davanti a Cus Pro Patria (168 per la società di Doualla) e Atletica Vicentina (147). Tra gli uomini, invece, successo per l’Enterprise Sport&Service di Ariano Irpino: per la società campana si tratta del quarto titolo della sua storia, a quattro anni di distanza dall’ultimo. L’Enterprise ha trionfato con 175,5 punti davanti ad Athletic Club 96 Alperia, seconda con 156,5 punti, e Atletica Firenze Marathon, terza con 144.