Kelly Douala, è nata una stella: due record italiani in serie nei 60 metri ad appena 15 anni

La giovanissima sprinter lombarda, in forza alla Cus Pro Patria Milano, incanta sulla pista di Bergamo: prima 7''31, poi 7''27 per il talento di origini camerunensi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

È nata una stella, l’ennesima per l’atletica italiana. Ad appena 15 anni, Kelly Douala ha ritoccato due volte in poche ore il primato nazionale sulla distanza dei 60 metri, la più breve nel circuito indoor. Alla prima uscita del 2025, sulla pista di Bergamo, la giovanissima atleta in forza alla Cus Pro Patria Milano ha letteralmente incantato, volando come un fulmine e migliorando di ben 11 centesimi il record italiano sulla distanza.

Atletica, il clamoroso record di Doualla sui 60 metri

Col il tempo – strabiliante – di7”27 con cui ha vinto la finale Doualla, in realtà, ha semplicemente eguagliato se stessa, visto che già nel 2024 aveva corso i 60 metri con lo stesso tempo: performance che, per il bizzarro regolamento federale, non era stato possibile omologare in quanto stabilita nel corso di una gara disputata nella categoria cadette. Il 7”27 con cui Kelly ha chiuso davanti a tutte la finale di Bergamo, invece, è arrivato alla sua prima uscita tra le allieve: e questo sì, è stato registrato negli archivi della FIDAL.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il primato già stabilito, ma tra le cadette: ora l’omologazione

Già in batteria, per giunta, Doualla aveva corso i 60 metri in 7”31, abbondantemente al di sotto del precedente record italiano Under 20 stabilito da Vincenza Calì nel 2002, e di quello Under 18 griffato invece da Alice Pagliarini nel 2023: 7”38. Kelly ha poi ulteriormente abbassato i suoi tempi in finale, conquistando con merito il trofeo messo in palio nel meeting orobico ed entrando di diritto nella storia dell’atletica italiana.

Chi è Kelly Douala, la nuova promessa dell’atletica azzurra

Figlia di genitori originari del Camerun, Kelly Douala è nata a Pavia a novembre del 2009, risiede nella vicina Sant’Angelo Lodigiano ed è allenata da Walter Monti. Solo cinque italiane nella storia hanno corso i 60 metri più velocemente di lei. Il record tricolore è attualmente detenuto da Zaynab Dosso, che il 6 febbraio 2024 ha corso la distanza in 7”02 a Torun. Se continua così, Kelly potrebbe ritoccarlo molto presto.