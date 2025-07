Venus Williams eterna, domina a Washington e sfida Sinner allo US Open: poi ufficializza il suo amore italiano con Preti

Ritorno in campo da favola per Venus Williams, che ha vinto sia in doppio che in singolare senza perdere set. Ora prepara la Sfida a Sinner agli US Open e ufficializza il suo amore italiano

Venus Williams è tornata, anzi, verrebbe quasi da dire che non se ne è mai veramente andata visto l’ottimo esordio al WTA 500 di Washington. A distanza di oltre un anno dall’ultimo match ufficiale e di quasi due dall’ultima vittoria, la sette volte campionessa slam è tornata al successo nel circuito maggiore nella capitale statunitense sia in doppio che in singolare, dove grazie al 6-3 6-4 con cui ha regolato Peyron Stearns a 45 anni è diventata la giocatrice più anziana a trionfare in un incontro di singolare a livello WTA dal 2004. Un successo che apre nuovi spiragli per il futuro per la maggiore delle sorelle Williams, che nel frattempo si è garantita la chiamata per gli US Open, dove prenderà parte al nuovo doppio misto.

Ritorno in campo coi fiocchi e nuovo record per Venus

Dopo aver conquistato 7 slam, 49 titoli totali nel circuito maggiore e aver occupato la prima posizione del ranking per 11 settimane Venus Williams non ha certo bisogno di dimostrare alcunché. Eppure la Venere Nera non vuole smettere di stupire. A distanza di oltre quasi un anno e mezzo dal suo ultimo incontro ufficiale la statunitense è infatti tornata in campo al WTA 500 di Washington, dove ha vinto all’esordio sia in doppio con Hailey Baptiste che in singolare, il tutto senza nemmeno concedere un set.

A sorprendere è stata soprattutto la vittoria in singolare contro la connazionale n°35 al mondo Peyton Stearns di 22 più giovane. Dopo essersi tolta un po’ di ruggine e aver superato l’iniziale tensione, Venus ha infatti disputato un incontro di buon livello, mettendo in mostra un’ottima tenuta fisica e facendo male con la potenza dei suoi colpi al servizio (dove ha faticato solo quando doveva mettere in campo la seconda) e in risposta, trionfando per 6-3 6-4 e diventando così la giocatrice più anziana a vincere a vincere un match di singolare a livello WTA dal 2004, quando una 47enne Martina Navratilova batté Catalina Castano a Wimbleodon. Grazie a questo successo Venus vola dunque agli ottavi dove affronterà la testa di serie n°5 Magdalena Frech. Una sfida sulla carta certamente complicata, ma certamente non impossibile per una leggenda che non vuole smettere di stupire come Venus Williams.

Le parole di Venus

Dopo la vittoria Williams ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria al WTA di Washington, arrivata nonostante la sua lunga assenza: “È il primo passo e la prima partita è sempre estremamente difficile. È difficile descrivere quanto sia complicato giocare una prima partita dopo tanto tempo di stop. Entrando in campo, sento ancora di avere il tennis per poter vincere, ma si tratta di riuscirci davvero. Quindi giocare un buon match e vincere è il miglior risultato possibile. Poi sono qui con i miei amici, la mia famiglia, persone a cui voglio bene. Sento anche tanto affetto da parte dei tifosi. È stata semplicemente una serata meravigliosa”.

Venus Williams sarà allo US Open: possibile sfida con Sinner

Dopo quanto mostrato a Washington non è impensabile che altri tornei, soprattutto quelli che si disputeranno sul suolo statunitense, proveranno ad accaparrarsi la sua presenza offrendole una wild card per i tabelloni di singolare. Intanto i suoi tanti tifosi possono gioire nel sapere che potranno rivedere in campo Venus ai prossimi US Open, dove al momento risulta iscritta (solo) al torneo di doppio misto – che nel frattempo ha perso la coppia (non solo tennistica) Stefanos Tsitsipas/Pausla Badosa – insieme a Reilly Opelka, con gli appassionati italiani che immaginano già una possibile affascinante sfida con Jannik Sinner che vi prenderà parte in coppia con Emma Navarro.

Il fidanzato italiano di Venus

Nel post partita Williams ha anche confermato la sua relazione con il modello, attore e regista italiano Andrea Preti, conosciuto nel luglio del 2024 sulla Costiera Amalfitana. Alla domanda dell’intervistatrice a bordo se Andrea l’abbia aiutata nel suo ritorno, Venus ha attribuito all’italiano un ruolo importante, affermando che l’ha “incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi ha mai vista giocare”.