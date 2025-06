US Open, Sinner in misto con la milionaria del tennis Emma Navarro: c’è lo zampino di papà Ben. Ma le polemiche continuano

Rivoluzione nel doppio misto a New York con un torneo che strizza l’occhio all’intrattenimento: in gara anche Paolini e Musetti e i campioni in carica Errani e Vavassori

Una coppia inedita, tanta Italia, un po’ di curiosità e il solito carico di polemiche. L’annuncio degli US Open che ha rivelato le coppie che prenderanno parte al torneo di doppio misto ha generato interesse e curiosità con Jannik Sinner che dovrebbe fare coppia, un po’ a sorpresa, con la statunitense Emma Navarro.

Paolini con Musetti, ci sono i campioni Errani-Vavassori

Gli US Open non si guardano indietro e sono pronti a lanciare la loro rivoluzione per quello che riguarda il doppio misto. Lo slam statunitense ha annunciato le coppie (che salvo infortuni e ripensamenti) prenderanno parte all’evento in programma nel 2025. L’Italia ha una rappresentanza molto numerosa e importante a cominciare dalla presenza di Sinner insieme alla tennista di casa Emma Navarro. La novità è rappresentata dal duo inedito formato da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti mentre l’unica coppia vera di doppio è quella formata dai campioni uscenti: Sara Errani e Andrea Vavassori. Al torneo dovrebbero prendere parte tutti i migliori con Carlos Alcaraz che dovrebbe fare squadra con Emma Raducanu.

Queste le coppie di doppio misto al via agli US Open:

Emma Navarro- Jannik Sinner

Zheng Qinwen-Jack Draper

Jessica Pegula-Tommy Paul

Jasmine Paolini-Lorenzo Musetti

Elena Rybakina/Taylor Fritz

Mirra Andreeva/Daniil Medvedev

Madison Keys/Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka/Grigor Dimitrov

Iga Swiatek/Casper Ruud

Paula Badosa/Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu/Carlos Alcaraz

Belinda Bencic/Alexander Zverev

Olga Danilovic/Novak Djokovic

Taylor Townsend/Ben Shelton

Sara Errani/Andrea Vavassori

Naomi Osaka/Nick Kyrgios

La “tennista più ricca al mondo”

Emma Navarro ha ottenuto in carriera risultati importanti anche se nell’ultimo periodo i suoi risultati sono stati piuttosto altalenanti e la sua classifica è andata significativamente peggiorando. Ma tra i motivi per cui la statunitense è nota c’è anche, e forse a volte soprattutto papà Benjamin, uno degli uomini più ricchi al mondo secondo la rivista Forbes. Per questo motivo viene definita anche la tennista più ricca al mondo, titolo però che dovrebbe dividere con la connazionale Jessica Pegula.

E chissà che nell’accoppiamento con Sinner non ci sia proprio lo zampino di papà Ben. L’imprenditore statunitense ha sempre mostrato grande interesse per il mondo dello sport, è proprietario del torneo WTA di Charleston e del Masters 1000 di Cincinnati vinto da Jannik proprio lo scorso anno.

Le polemiche sulla nuova formula del torneo

Gli US Open sono stati il primo slam a scegliere una formula completamente diversa per quanto riguarda il torneo di doppio misto. E’ evidente, già nel leggere le coppie che prenderanno parte al torneo, che la scelta dell’organizzazione sia andata nella direzione di provare a creare un evento che assomiglia sempre più a un’esibizione, in puro stile americano strizzando decisamente l’occhio alle tv, all’aspetto pubblicitario e al ritorno economico. Una scelta che, unita a quella di giocare una settimana prima dell’inizio dello slam vero e proprio, ha fatto storcere il naso ai “doppisti puri” come Andrea Vavassori che qualche mese fa aveva criticato molto aspramente questo cambio di direzione.