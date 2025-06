Roland Garros, Errani e Vavassori da leggenda: dominano il doppio misto e arriva il secondo slam. Ma Sara non ha ancora finito

Si completa il percorso perfetto per la coppia azzurra: dopo Indian Wells, Errani e Vavassori trionfano anche a Parigi, regolando senza troppe difficoltà la coppia USA Townsend e King

Il cielo si colora sempre più di azzurro sopra Parigi: Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la vittoria nella finale del doppio misto, superando in due comodi set gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4 6-2. S’è completato un percorso netto per la coppia italiana, che nelle quattro partite disputate (una, il quarto di finale contro i britannici Nicholls e Patten, non l’hanno giocato per via del forfait annunciato dagli avversari) non hanno lasciato un solo set ai rivali, arrivando così a centrare il secondo titolo stagionale nella disciplina dopo quello vinto a marzo a Indian Wells.

Una finale senza storia: Vavassori indica la via

La finale si presentava abbastanza alla portata della coppia italiana, che nel corso del torneo aveva preso sempre più confidenza con quei campi che pure la scorsa estate inflissero loro una grossa delusione durante il torneo olimpico (dove si presentavano tra i favoriti per le medaglie). Stavolta c’è stato poco da disquisire: equilibrio sostanziale nel primo set, dove il break è arrivato nel settimo gioco grazie a un bel dritto di Vavassori che ha permesso alla coppia azzurra di portare il game ai vantaggi e a un paio di gratuiti della giocatrice statunitense.

Nel secondo la partita l’hanno indirizzata subito bene Errani e Vavassori, cogliendo il break nel gioco d’apertura (altro errore abbastanza grossolano di Townsend, troppo frettolosa nel voler chiudere lo scambio) e poi bissando il tutto nel settimo gioco con un paio di vincenti di Wave. Un’onda azzurra su una finale (quasi) a senso unico, che conferma la coppia italiana nel gotha del doppio misto, con Errani che domani avrà l’opportunità di avanzare in finale anche nel doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini.

“Noi siamo migliori amici”: il segreto della coppia perfetta

A fine match, durante la premiazione, la coppia azzurra ha avuto parole di elogio per quella statunitense, ricordando però anche la meraviglia di un legame sportivo e di amicizia che sta offrendo grandissimi risultati. “Per prima cosa complimenti a Townsend e a King, è stata molto dura affrontarvi”, il commento di Sarita.

“Grazie ad Andrea, il mio migliore amico. È divertente giocare con te, sei una persona incredibile e hai fatto un torneo pazzesco. Grazie al nostro team per essere con noi tutti i giorni: è stato un torneo incredibile ma non è ancora finito! Grazie al pubblico, è incredibile giocare su questo campo con voi. Grazie per essere venuti. Per noi è molto bello. Magari ci vediamo l’anno prossimo”.

Vavassori ha replicato con parole altrettanto sentite: “Complimenti a Townsend e a King. Grazie a Sara: è stato incredibile giocare un’altra finale Slam insieme. Noi siamo migliori amici, è un sogno che si avvera. Grazie a tutti, al pubblico e a chi ci ha supportato da casa. Grazie al nostro team: siamo grati di avere persone che ci supportano ogni giorno”.

Sarita adesso si da… al padel in coppia con Giulia Del Pozzo

La più emozionata di tutte è sembrata essere proprio Sara Errani, che a a Parigi ha giocato l’ultima partita in singolare della sua carriera. Ma la passione per il tennis e per lo sport in generale sembra non avere fine.

L’azzurra infatti una volta chiusa la sua avventura al Roland Garros tornerà a Roma per gli Internazionali, ma di padel. La 38enne bolognese ha ottenuto una wild card per giocare insieme alla giovanissima promessa italiana Giulia Del Pozzo in un torneo che dall’8 giugno vedrà il meglio del mondo del padel femminile e maschile.

“Non vedo l’ora di tornare a Roma. Giulia la conosco un po’, ci siamo allenate un paio di volte a padel. Avrò questa opportunità, tornare al Foro Italico sarà bellissimo”. Con un paio di trofei in più (se anche con Jasmine Paolini andrà tutto bene) sarebbe ancora meglio.