Roland Garros, Errani e Paolini volano in semifinale: prova di carattere contro Kudermetova e Mertens

Prosegue senza intoppi il cammino della coppia azzurra nel doppio femminile: il 6-2 6-3 sulla russa e la belga proietta nuovamente le due italiane tra le prime 4 a Parigi.

Sono in semifinale, Jasmine Paolini e Sara Errani: il successo per 6-2 6-3 contro la coppia composta dalla russa Kudermetova e la belga Mertens proietta la coppia del doppio azzurro tra le prime quattro del secondo slam della stagione, dando anche una bella risposta nel caso di Paolini a chi la dava in crisi d’identità dopo la rovinosa caduta negli ottavi del torneo di singolare contro Elena Svitolina. Vittoria autorevole e di grande sostanza, quello del doppio italiano, che adesso in semifinale se la dovranno vedere con la vincente della sfida tra Danilovic/Potapova e Andreeva/Shnaider.

In aggiornamento