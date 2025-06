Roland Garros, Paolini risorge con Errani e dimentica i rimpianti del singolare: eliminati Bolelli e Vavassori

Paolini si mette alle spalle la delusione del singolare e torna a vincere in doppio in coppia con Errani, mentre Bolelli e Vavassori salutano il torneo

Dopo la cocente eliminazione rimediata domenica contro Elina Svitolina in singolare, Jasmine Paolini si è rifatta in doppio con Sara Errani. La coppia azzurra ha infatti eliminato quella composta da Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund in due set (6-4 6-3). Eliminati invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Paolini ed Errani ai quarti

Vittoria comunque non così agevole come magari il risultato finale potrebbe lasciar immaginare, con Jasmine Paolini e Sara Errani che nel primo parziale sono state costrette a recuperare in due occasioni un break di svantaggio, riuscendo poi nel decimo game a strappare la battuta a Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund grazie a un game a rete perfetto di Errani e aggiudicarsi quindi il set.

Il secondo ha visto Paolini ed Errani invece più in controllo, conquistando tre break nei primi tre turni in risposta e salendo rapidamente sul 5-1, chiudendo poi l’incontro dopo un passaggio a vuoto nel settimo gioco. Prestazione molto convincente della coppia testa di serie n°2, nonostante la giornata no in battuta di Sarita, che non è riuscita a tenere alcuno dei suoi turni di servizio.

Jas si mette alle spalle la delusione del singolare: ora il rematch della finale di Roma

Una vittoria che permette a Jasmine di mettersi alle spalle i rimpianti per la sconfitta rimediata contro Elina Svitolina. Sconfitta che ha lasciato delle scorie in Paolini, entrata in campo con la testa forse ancora un po’ alla partita di domenica, salvo poi salire di livello. Per Jas ora l’obiettivo diventa chiaramente quello di provare a fare meglio della finale raggiunta l’anno scorso qui al Roland Garros.

Intanto lei ed Errani ai quarti del French Open affronteranno una coppia che farà certamente tornare in mente alle azzurre buoni ricordi, ovvero quella composta da Elise Mertens e Veronika Kudermetova, sconfitte da Jas e Sarita in finale agli Internazionali d’Italia.

Errani e Vavassori in semifinale nel doppio misto, Bolelli e Vavassori eliminati

Oggi doppia gioia per Errani, che dopo aver strappato il pass per i quarti con Paolini, si è ritrovata direttamente in semifinale anche nel tabellone di doppio misto dove è iscritta insieme ad Andrea Vavassori senza nemmeno dover scendere in campo visto il forfait di Olivia Nicholls e Henry Patten.

Si conclude invece anticipatamente il Roland Garros di Simone Bolelli e Vavassori, che non sono riusciti a emulare l’incredibile percorso fatto a Parigi l’anno passato. La coppia azzurra è stata infatti eliminata in due set Matthew Ebden e John Peers (che su questi campi nel 2024 conquistarono l’oro olimpico), vittoriosi agli ottavi con il risultato di 6-2 7-6.