Bolelli e Vavassori, rieccoli: trionfano ad Amburgo e sognano il Roland Garros. Cinà ko in finale a Tbilisi

La coppia italiana domina la finale del torneo tedesco: successo schiacciante in due set su Romboli e Molteni. Niente da fare per il palermitano nel Challenger georgiano.

Sono tornati. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, riecco la coppia d’oro del tennis italiano maschile. Dopo qualche battuta a vuoto nelle precedenti settimane, hanno vinto il torneo di Amburgo. Di più: l’hanno dominato. Un monologo la finale del torneo tedesco, stravinta in due soli set a spese della coppia sudamericana composta da un argentino, Fernando Romboli, e da un brasiliano, Andres Molteni: 6-4 6-0 il punteggio in favore degli azzurri.

Amburgo, vittoria schiacciante per Bolelli e Vavassori

Partita che di fatto ha avuto poca storia. Sia Bolelli sia Vavassori hanno tenuto senza problemi il loro turno di battuta nel primo set, poi hanno piazzo il break chirurgico al decimo gioco, chiudendo la prima frazione sul punteggio di 6-4. Ed è qui che la partita, di fatto, si è chiusa, visto che il secondo set non ha avuto proprio storia. Sei a zero e coppa in cassaforte, con tanto di bell’assegnino per la coppia vincitrice: 132.590 euro per i due trionfatori dell’ATP 500 amburghese.

Bolelli ringrazia Wave: “Mi hai dato una seconda chance”

Fair play nelle parole di Simone Bolelli: “Complimenti ai nostri avversari, ci conosciamo da vent’anni, in bocca al lupo per Parigi. Grazie al mio partner Vavassori che mi ha dato una seconda chance per giocare, è stata una settimana incredibile. Siamo andati avanti giorno dopo giorno e sono molto contento di dividere il titolo con te amico mio. Abbiamo giocato una buona stagione. Grazie anche ad Amburgo che ci ha dato una motivazione in più. Questa vittoria è dedicata al team, a mia moglie, agli amici. Ci siamo sentiti come a casa”.

Vavassori, il fair play verso gli sconfitti Romboli e Molteni

Belle anche le parole di Andrea Vavassori per Romboli e Molteni, una coppia improvvisata: solitamente, infatti, gareggiano al fianco di altri partner. “Siete due ragazzi straordinari, è stato bello dividere il campo con voi. Congratulazioni al team e buona fortuna per il Roland Garros e per le prossime settimane”. Quindi sul rapporto con Bolelli: “Ci vogliamo bene. Grazie al team, ai miei genitori, alla mia famiglia anche a casa. Amiamo la Germania, abbiamo vinto anche ad Halle, ora in bocca al lupo a Cobolli per la finale“.

Challenger Tbilisi: Cinà piegato in finale da Purtseladze

Niente da fare, invece, per Federico Cinà nella finale del Challenger di Tbilisi, in Georgia. L’astro nascente del tennis italiano è stato piegato dal portacolori di casa, Saba Purtseladze, cedendo sul punteggio di 7-6 6-4. Decisivo, ai fini del ko, l’esito del tie-break, che si è chiuso 7-5 in favore del ragazzo di casa. Grande equilibrio, poi, nella seconda frazione, con Purtseladze che ha strappato servizio, gioco, partita e incontro a Cinà al decimo game, chiudendo 6-4.