Juve, Weah prigioniero: l’agente attacca “Un dirigente crea problemi per vendetta”. Trattativa col Marsiglia in stand-by

L'agente dell'esterno americano non trattiene la rabbia dopo il no al Marsiglia deciso dalla dirigenza della Vecchia Signora

Timothy Weah e la Juventus sembrano destinati a separarsi in modo non certo idilliaco. L’esterno americano figlio d’arte è inseguito dal Marsiglia in Ligue1, ma come rivelato da un agente letteralmente infuriato, la trattativa difficilmente riuscirà a concretizzarsi. Le accuse a un membro della dirigenza bianconera sono durissime.

Juve, mercato ancora fermo

La nuova Juventus di Igor Tudor deve ancora prendere forma e trovare le proprie certezze e leader in campo. Archiviato il Mondiale per Club e con diverse posizioni in bilico – da Vlahovic a Kolo Muani, fino a Douglas Luiz e Alberto Costa, giusto per citarne alcuni – in pratica il mercato della Vecchia Signora deve ancora cominciare. L’unico volto nuovo visto a Torino è quello di Jonathan David e la sensazione è che per dare una svolta in questo ultimo mese abbondante di trattative servirà prima qualche cessione.

Weah al Marsiglia, tutto bloccato

Tra queste c’è certamente quella di Timothy Weah, finito nel mirino del Marsiglia. Forte del gradimento del giocatore, l’OM avrebbe, però, presentato ai bianconeri un’offerta da 15 milioni. Una proposta non ritenuta però congrua dalla dirigenza del club torinese, che di fatto ha fatto arenare la trattativa. Tutto normale? Beh, non proprio, visto che Badou Sambague, agente del giocatore, ha deciso di rompere il silenzio e scagliarsi contro la dirigenza della Vecchia Signora con una nota ufficiale al vetriolo.

La rabbia dell’agente di Weah

Senza fare nomi, il rappresentante del figlio d’arte ha messo nel mirino una persona che “crea problemi”. Poi, l’affondo durissimo: “La Juventus è un club fantastico, ma il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, un altro la sta ancora cercando. Due cercano soluzioni, uno crea problemi e non possiamo permettercelo”, si legge nella nota.

Attacco frontale

Poi l’attacco frontale: “Tim è sempre stato professionale, anche durante il Mondiale per club nonostante questa persona glielo abbia rovinato per cercare di costringerlo ad accettare il Nottingham Forest. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e un’offerta dalla Premier League che non arriverà o che non verrà comunque approvata da noi. Sono metodi antiquati che non digerisco, ma non posso accettare una mancanza di rispetto inaccettabile e totale. Una persona sta minando la classe della Juventus. Vedremo…”, ha concluso l’agente. Sul web, intanto, è iniziato il toto nomi, con in lista Comolli, Modesto e Scanavino…