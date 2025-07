Juventus: Sancho mai così vicino, la mossa del Manchester United spinge Comolli e Modesto all’assalto finale

I Red Devils hanno escluso l’attaccante dalla tournée negli Stati Uniti, dando un chiaro segnale di voler procedere alla cessione: i bianconeri devono approfittarne

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Jadon Sancho non è mai stato così vicino alla Juventus come ora: il Manchester United ha di fatto reso esplicita la sua volontà di liberarsi dell’attaccante non convocandolo per la tournée estiva negli Stati Uniti. Comolli e Modesto sono chiamati a trovare le risorse per l’assalto finale al giocatore.

Juventus, lo United non convoca Sancho

L’assist forse decisivo nella trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Jadon Sancho arriva inaspettatamente proprio dal club inglese. I Red Devils, infatti, hanno deciso di non convocare l’attaccante inglese per la tournée estiva negli Stati Uniti: una scelta che arriva dopo la mancata convocazione per l’amichevole col Leeds di qualche giorno fa e che appiccica automaticamente sul talento classe 2000 l’etichetta di esubero.

Comolli e Modesto all’assalto decisivo

Con questa scelta, di fatto, lo United regala alla Juventus una posizione di forza nella trattativa per la cessione di Sancho. Ora sta ai dirigenti bianconeri Damien Comolli e Francois Modesto approfittarne e sferrare l’assalto decisivo a un giocatore che, se recuperato, potrebbe elevare in maniera determinante il tasso di imprevedibilità dell’attacco della Juve di Igor Tudor.

Come finanziare l’acquisto di Sancho

Lo United chiede 10 milioni di euro per il cartellino di Sancho, denaro che oggi la Juventus non può investire, dopo aver speso 30 milioni di euro per riscattare Francisco Conceiçao dal Porto. Tuttavia le cose potrebbero cambiare a stretto giro. La Juventus, infatti, è sul punto di finalizzare la cessione di Samuel Mbangula al Werder Brema per 10 milioni di euro (più 2 di bonus) e di Timothy Weah al Marsiglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 14-15 milioni di euro.

Concludendo rapidamente queste due operazioni, la Juventus potrebbe accontentare le richieste dello United facendo leva sulla volontà del giocatore – già raggiunto l’accordo per l’ingaggio da 6 milioni annui – e sui problemi stessi dei Red Devils nella gestione dei giocatori in esubero.