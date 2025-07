Juventus: per Tudor arriva il primo no della squadra. Sancho si avvicina e piace Rashford

La Juventus lavora sul mercato: Sancho vicino, per Conceição è fatta. Nico in uscita. Vacanze confermate per la squadra e no del gruppo a Tudor

Gli strascichi del Mondiale per club continuano a farsi sentire. E i giocatori della Juventus proprio non ne vogliono sapere di rinunciare alle tre settimane di ferie. Nonostante la richiesta della Vecchia Signora di anticipare il rientro della squadra per iniziare la preparazione prestagionale, i giocatori hanno rifiutato categoricamente il possibile taglio di alcuni giorni di vacanza. Igor Tudor, che tanto sperava di poter rivedere in anticipo il gruppo, ha compreso la posizione dello spogliatoio e ha accettato la scelta: l’inizio del ritiro sarà programmato per il 24 luglio alla Continassa. Francois Modesto, intanto, si prepara a chiudere altre trattive di mercato.

Sancho a un passo: l’operazione entra nel vivo

La Juventus e il Manchester United sono ormai vicinissimi a un’intesa per Jadon Sancho. Le due società hanno raggiunto un accordo di massima: si parla di una cifra tra i 15 e i 17 milioni di euro, ben al di sotto della richiesta iniziale degli inglesi (oltre 30 milioni).

Lo United, dunque, sarebbe disposto anche a farsi carico della buonuscita del giocatore, fattore che potrebbe favorire la chiusura imminente dell’affare. Sancho percepirebbe in bianconero circa 5,5-6 milioni a stagione.

Tutto fatto per Conceição: ultimi dettagli

Sul fronte portoghese, la Juventus è in fase avanzatissima per la conferma di Francisco Conceição. Il costo complessivo dell’operazione si aggira sui 32 milioni di euro, pagabili in quattro tranche. Il giocatore ha sbloccato definitivamente la trattativa rinunciando a 6,4 milioni di euro, cioè il 20% del cartellino che egli stesso aveva in mano.

Nico Gonzalez in uscita: Arabia Saudita ad un passo

Per fare spazio a Sancho, la Juventus dovrà cedere uno degli esterni attualmente in rosa. Il principale candidato è Nico Gonzalez, sul quale è forte l’interesse dell’Al-Ahli. Inizialmente, il giocatore argentino aveva respinto l’idea di un trasferimento in Arabia Saudita ma, negli ultimi giorni, la sua apertura è cresciuta anche se sullo sfondo c’è anche l’ipotesi di uno scambio alla pari con Frattesi.

Rashford sullo sfondo: ipotesi complicata

Parallelamente alla trattativa per Sancho, la Juventus ha effettuato un sondaggio anche per Marcus Rashford, altro esterno del Manchester United. Il valore del cartellino dell’inglese è però molto più alto – intorno ai 50 milioni – e il contratto è in scadenza solo nel 2028. Un’operazione complicata che potrebbe prendere forma solo in caso di cessioni importanti (come quella di Vlahovic che tiene ancora in ostaggio il club).

Mercato in evoluzione: difesa, esterni e portieri nel mirino

Il tecnico Tudor ha chiesto rinforzi anche in altri reparti. In difesa resta vivo l’interesse per Balerdi del Marsiglia, anche se il club francese continua a considerarlo incedibile. Per le fasce, la Juventus segue il giovane Palestra dell’Atalanta, valutato circa 25 milioni. In porta, con il possibile addio di Perin, sono stati sondati Montipò e Audero: entrambi sono profili considerati validi, ma disposti a lasciare solo per un ruolo da titolare in una squadra competitiva.

Infine, con Conceição, Sancho che resta molto vicino, e la suggestione per Rashford, Tudor potrebbe anche modellare il sistema di gioco (passando da 3-4-2-1 al 3-4-3) per valorizzare al meglio i nuovi innesti.