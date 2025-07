Napoli, De Bruyne si prende la maglia di Lukaku ma è bufera per l'errore in inglese sulle nuove divise

Presentate le nuove maglie dei campioni d'Italia per casa e trasferta ma i tifosi più attenti notano una stonatura nell'ortografia in inglese

Sono belle, innovative, curate nei dettagli storici ma le nuove maglie del Napoli campione d’Italia, presentate oggi, contengono un errore in lingua inglese come hanno rilevato i tifosi più attenti analizzando a fondo le divise.

Le due nuove maglie azzurre

Il club partenopeo ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2025/26: in quella azzurra con lo scudetto cucito sul petto il colletto a V è rifinito con un bordo bianco, esattamente come quello dei risvolti delle maniche. La N del logo è richiamata lungo tutta la divisa.

La maglia bianca da trasferta ha dettagli color oro e all’interno della trama ci sono nove elementi simbolo della cultura partenopea, cioè la maschera di Pulcinella, il Sacro Cuore per grazia ricevuta, il Monaciello, la testa d’aglio, il curniciello, la Fontana del Carciofo, San Gennaro, l’Asso di Bastoni e gli occhi.

De Bruyne prende la 11 di Lukaku

Nel presentare le divise è stato ufficializzato il numero del nuovo acquisto De Bruyne, che indosserà la 11 che fu di Lukaku nella passata stagione. Facile ipotizzare che al belga andrà la n.9. Le nuove maglie sono piaciute moltissimo ai tifosi che però, oltre che per lo splendido design impreziosito dal tricolore, sono rimasti colpiti da un errore ortografico clamoroso in una delle patch della divisa: al posto del corretto termine inglese “authentic”, sulla maglia compare la scritta “autenthic”. Tanti i commenti ironici dei fan.

Ufficiale anche Noa Lang

Intanto dopo Marianucci, De Bruyne e Noa Lang (ufficializzato con un tweet del presidente De Laurentiis), anche Lorenzo Lucca ha terminato le visite mediche con il Napoli. A lui potrebbe aggiungersi anche Sam Beukema: gli azzurri stano trattando per definire gli ultimi dettagli con il Bologna per il difensore olandese