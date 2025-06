Napoli, De Bruyne: sui social il primo messaggio ai tifosi e un retroscena su Lukaku, ma un timore si fa strada sul web

Gli account ufficiali del club hanno pubblicato un’intervista al fuoriclasse belga: un riferimento alla tifoseria preoccupa i fan partenopei

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo averlo presentato giovedì, il Napoli ha pubblicato oggi sui suoi canali social la prima intervista di Kevin De Bruyne da giocatore azzurro: dal fuoriclasse belga un retroscena su Romelu Lukaku e un messaggio ai tifosi che però ha destato qualche preoccupazione sul web.

Napoli, De Bruyne parla sui social

Napoli è già pazza di Kevin De Bruyne: nonostante l’ufficializzazione della firma col club di Aurelio De Laurentiis, avvenuta giovedì, entusiasmo ed incredulità regnano sovrani tra i tifosi partenopei, che ancora non possono credere al fatto che uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 10 anni indosserà la maglia azzurra nelle prossime stagioni. Ma KDB è ormai un giocatore del Napoli: per “dimostrarlo”, il club ha pubblicato oggi la prima intervista al fuoriclasse belga sui propri canali social.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

De Bruyne e il retroscena su Lukaku

“Sono uno che vince. Voglio vincere le partite. Sono sempre stato così, odio perdere”: così De Bruyne s’è presentato a Napoli e al Napoli. “Penso che possiamo fare grandi cose insieme. La squadra vuole vincere, sono ambiziosi. Sono una bella squadra”, ha poi aggiunto nel corso del video che contiene anche un retroscena sul rapporto con Romelu Lukaku.

“Conosco Romelu da quando aveva 13 anni”, confessa De Bruyne, che poi spiega quanto Big Rom abbia influito sulla sua decisione. “Mi ha parlato molto bene della squadra, della città, quindi non vedo l’ora di fare qualcosa insieme. Romelu e Dries (Mertens, ndr) conoscono molto bene la città, possono spiegarmi come funziona, come sono le persone, com’è vivere qua. Ma un po’ capisco. Certo, devo abituarmi, devo imparare un po’ di italiano, ma sono entusiasta”.

Il messaggio ai tifosi

Nel corso dell’intervista De Bruyne parla anche dei tifosi azzurri e lancia loro un messaggio. “Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi, un po’ pazzi – le parole del belga, che al Maradona ha già giocato tre volte in carriera – . Ma va bene così. Credo di capire un po’ Napoli come sostiene la squadra. Era qualcosa di cui volevo far parte. Forse bisogna abituarsi un po’ all’inizio, ma se tante persone sostengono la squadra ci sarà una bella atmosfera e noi dovremmo portare a casa dei risultati”. Tradotto: io ora sono al Napoli, ma per vincere serve l’aiuto di tutta la tifoseria.

Le preoccupazioni dei tifosi sui social

Oltre all’entusiasmo e alla gioia di sentire De Bruyne parlare di vittorie col Napoli, nei commenti al video emerge però anche un po’ di preoccupazione da perte dei tifosi azzurri. Qualcuno, infatti, pensa che KDB possa essere spaventato dall’idea di non avere la privacy necessaria a Napoli.

“‘I tifosi sono un po’ pazzi’, dice: secondo me s’è spaventato giovedì a Roma quando ha fatto le visite mediche”, commenta TheD su Instagram. “Cari tifosi cerchiamo di non stressare nessuno, facciamogli vivere la città: Kevin ci farà vincere tanto”, aggiunge CR90. “Tranquillo Kevin, la passeggiata sul lungomare te la facciamo fare in santa pace”, ironizza Luigi. “Comunque ci ha fatto capire che vorrebbe viversi la città senza essere disturbato, proviamoci”, l’appello di Giu. “Impossibile. Ma ci amerà lo stesso”, risponde Ale. Sulla stessa lunghezza d’onda Vittorio: “Il ragazzo vuole vincere. E noi pure. Quello conta”.