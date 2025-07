Liverpool-Milan 2-4: miracolo di Allegri, Leao show, doppietta di Okafor

Impresa dei rossoneri a Hong Kong, gol e spettacolo davanti a 50mila spettatori, debutta anche Estupinan, vana la prodezza di Szoboszlai

E’ il Milan il più bello del reame: davanti a 49704 spettatori, record per lo stadio di Hong Kong, Allegri trasforma i rossoneri da brutti anatroccoli in bei prìncipi. Battuto il Liverpool 3-1 dopo un duello a suon di colpi spettacolari. Da stropicciarsi gli occhi la metamorfosi in pochi giorni: la squadra un po’ arruginita battuta dall’Arsenal è diventata uno squadrone capace di far piangere Salah e compagni.

Botta e risposta Leao-Szoboszlai, l’omaggio a Diogo Jota

Che sarebbe stata una bella gara lo si è capito subito: dieci minuti e c’è un recupero al limite dell’area di Fofana, palla a Pulisic che lancia lungo su Leao che entra in area e fa partire un sinistro che fulmina Alisson all’incrocio. Nell’insolita veste di falso nueve il portoghese fa sfracelli.

Nell’occasione l’attaccante ha voluto omaggiare l’ex Liverpool Diogo Jota, prima ha mostrato il numero “20” con le dita a ricordare la maglia di Jota e poi ha accennato un gesto di preghiera. Un momento toccante che si è aggiunto ad altri, che si sono evidenziati nel corso dell’amichevole, come la coreografia dei tifosi inglesi e l’applauso corale, di pubblico, giocatori e staff delle due squadre al 20′, per ricordare ancora una volta l’ex stella prematuramente scomparsa.

Il pari al 26′ ed è una prodezza di Szoboszlai – vecchio pallino rossonero – che sorprende Maignan con un tiro a giro che si insacca sotto il sette. Il Milan non si scompone e riprende ad attaccare. Al 35′ Pulisic sfiora un gol da far crollare lo stadio: sombrero e magie che mandano fuori fase la difesa Liverpool: scambio con Saelemaekers e poi tiro di sinistro che sfiora il palo alla destra di Alisson. Al 44′ altro show dell’americano: aggancio con tiro in porta. Miracolo di Alisson.

Il Milan dilaga nella ripresa

Nel secondo tempo il Milan fa il vuoto. Al 52′ Okafor serve Leao che arriva al limite dell’area e serve Loftus-Cheek. Il numero 8 controlla, dribbla nello stretto e la piazza di sinistro. Il terzo gol al 60′: tacco di Leao che libera Loftus che serve Saelemaekers sulla fascia. Il belga serve Okafor che segna con un tiro al volo di prima. Il Liverpool, sotto choc per oltre un quarto d’ora, reagisce con una traversa di Gravenberch dai trenta metri. Al 63′ Estupinan esordisce con il Milan: entra in campo con Bondo e Chukwueze. Inizia la girandola di sostituzioni ma il finale è incandescente: al 93′ cross dalla trequarti per Gakpo, che sul secondo palo brucia Dutu e insacca di testa sul palo lontano. Un minuto dopo pasticcio di Mamardashvili, Okafor ne approfitta e va a segnare a porta sguarnita. Finisce 4-2 per il Milan, tutt’altra gara rispetto a quella con l’Arsenal.

La prova dell’arbitro Jansen Foo

41 anni Jansen Foo di Singapore, la scelta per Liverpool-Milan, non ha mai giocato a calcio a livello professionistico. Eppure, si è fatto un nome come arbitro FIFA, dirigendo partite in tutto il mondo. Amante del taekwondo (è statocintura nera e ha persino arbitrato per un periodo) è stato nominato arbitro FIFA nel 2014, dopo solo un anno di esperienza con le partite della S. League. Con la FIFA, Jansen ha arbitrato partite in paesi esotici come la Corea del Nord, in Giappone e in Arabia Saudita. Ha persino arbitrato una partita dell’Al Nassar per la AFC Champions League 2023, dove era al fianco di Cristiano Ronaldo. Nel 2022, Jansen è diventato il primo arbitro di Singapore a raggiungere la semifinale dei Giochi Asiatici ma vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti in amichevole tra le due squadre

Erano 4 i precedenti fra le due squadre in incontri amichevoli e i Reds li avevano vinti tutti. Il primo match risale all’agosto 2002 ed era valevole per il Trofeo Santiago Bernabeu. Le due squadre si affrontarono nella finale 3°/4° posto: i reds si imposero per 2 a 1. La seconda sfida si giocò in Usa nell’agosto del 2014 in occasione della International Champions Cup e il Milan di Inzaghi perse 2 a 0. Due estati dopo, sempre negli Stati Uniti gli inglesi si imposero con lo stesso risultato. L’ultima sfida risaliva al dicembre 2022, quando i campionati nazionali erano fermi per il Mondiale. Nella Dubai Super Cup, gli inglesi si imposero con un netto 4 a 1.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Andy Tan e Abdul Hannan, con quarto ufficiale Abirami Naidu., l’arbitro non ha ammonito nessuno

Liverpool-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Un solo episodio da segnalare. Al 38′ Robertson manda a quel paese l’arbitro in modo fin troppo plateale dopo una simulazione imbarazzante: lo scozzese voleva il rigore, Tomori gli fa cenno di fare poche sceneggiate.