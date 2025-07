Donnarumma, il Psg lo scarica per Chevalier: Gigio in uscita, Premier e Galatasaray ci provano ma occhio all’Inter

I campioni d’Europa interrompono la trattaiva per il rinnovo con l’azzurro e sono vicini a chiudere per il portiere del Lille

Clamoroso a Parigi: dopo essere stato il grande protagonista della vittoria della Champions League del Psg, Gigio Donnarumma è stato scaricato dal club francese, che ha interrotto il dialogo per il rinnovo del contratto e accelerato la trattativa con il Lille per il portiere Chevalier.

Il Psg scarica Donnarumma per Chevalier

La situazione tra il Psg e Gigio Donnarumma è molto più tesa di quanto si potesse immaginare. Che la trattativa per il rinnovo di contratto del portiere fosse in stallo era noto, ma era difficile immaginare che una delle parti potesse rompere gli indugi e far saltare il tavolo. A farlo è stato il Psg: secondo l’Equipe, il club campione d’Europa ha ormai concluso la trattativa per l’acquisto dell’astro nascente del calcio francese Lucas Chevalier, portiere del Lille. Una mossa che, di fatto, guarda già al futuro, al post-Donnarumma.

La trattativa per il rinnovo

Il contratto del portiere ex Milan scade nel 2026 e la trattativa per il rinnovo va avanti – a questo punto potremmo dire andava avanti – da mesi. Il Psg, infatti, ha chiesto a Donnarumma di firmare un prolungamento al ribasso rispetto ai 7 milioni di euro netti percepiti attualmente.

Il portiere ha più volte rifiutato, ma dopo la vittoria della Champions League, a cui Donnarumma ha contribuito in maniera determinante, la sensazione è che le parti potessero riavvicinarsi.

Su Donnarumma Premier, Galatasaray e… Inter

L’affare Chevalier, approvato da Luis Enrique, getta una luce nuova sui rapporti Psg-Donnarumma. Il club ha dato un chiaro segnale al portiere che, a questo punto, potrebbe cercarsi una nuova squadra. Il Manchester City e il Chelsea seguono da tempo la situazione di Donnarumma e ora potrebbero muoversi per portare il portiere in Premier League, ma anche il Galatasaray è molto interessato al portiere della Nazionale.

Occhio, però, anche all’Inter: Donnarumma non ha mai chiuso la porta ad un ritorno in serie A, i contatti tra Beppe Marotta e l’entourage del giocatore non si sono mai interrotti. Insomma un rientro in Italia e a Milano non sono da escludere: e chissà come commenterebbero il ritorno di Donnarumma in serie A i tifosi del Milan…