Psg, Donnarumma può diventare nuovo caso Mbappè: lo scenario sul mercato

L'offerta al ribasso del Psg non convince Gigio e le big d'Europa fiutano l'affare: dopo l'Inter, anche City e Bayern pensano all'azzurro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Prendere o lasciare. Donnarumma vorrebbe prendere, ma non alle condizioni del Psg. E all’ombra della Torre Eiffel si rischia un altro caso Mbappè. L’offerta al ribasso per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 non convince Gigio, che nel frattempo cattura le attenzioni di tutti i top club del Vecchio Continente. No, non c’è solo l’Inter: la lista delle pretendenti diventa giorno dopo giorno più lunga.

Psg, caso Donnarumma: il rinnovo è un rebus

Anche attraverso il suo agente Enzo Raiola, il capitano della Nazionale l’ha detto un’infinità di volte: la sua priorità è rimanere a Parigi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Specie dopo l’ultima stagione in cui ha vinto tutto – ad eccezione del Mondiale – da assoluto protagonista dopo anni difficili caratterizzati da critiche e veleni per prestazioni non sempre all’altezza. Ma intanto il tempo passa, il contratto si avvia verso la scadenza e col club campione di Francia e d’Europa ancora non è stata trovata la quadra.

Offerta al ribasso: si rischia un Mbappé bis

Basta spese folli. Nel nuovo corso varato da Al Khelaifi i 12 milioni che attualmente il Psg versa al portierone di Castellammare di Stabia non sono contemplati. Ma la volontà di proseguire insieme c’è tutta, pur sempre nel rispetto dei nuovi parametri fissati dalla società.

A Donnarumma – riferisce TuttoSport – è stato prospettato un nuovo contratto da 8-9 milioni, più 3-4 di bonus legati a successi e risultati di squadra. Un’offerta simile, ma a cifre diverse, era stata presentata anche a Mbappè. Che ha preferito preparare le valigie, salire su un aereo e volare verso Madrid a parametro zero. Il rischio che la storia si ripeta aumenta con il passare dei giorni. Perché Gigio, eroe delle notti europee della squadra di Luis Enrique, piace a tutti i top club.

Dall’Inter al Manchester City: chi è sulle tracce di Gigio

L’interesse dell’Inter, a caccia dell’erede di Sommer, è noto da tempo. Ma il nodo ingaggio proprio non sembra aggirabile. Chi invece può soddisfare le richieste del classe 1999 ex Milan è il Manchester City.

Guardiola cerca un nuovo numero uno per rimpiazzare Ederson e Donnarumma possiede i requisiti per giocare all’Etihad Stadium. Stesso discorso vale per Bayern Monaco: il totem Neuer ha ormai 40 anni e quella alle porte sarà l’ultima stagione a difesa dei pali della corazzata tedesca. Sullo sfondo anche Chelsea e Real Madrid: insomma, tutti pazzi di Gigio.