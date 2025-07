Donnarumma, l'ultimo trofeo prima dell'addio? Ecco dove potrebbe andare

Domani Gigio si gioca la finale del Mondiale per club col Psg contro il Chelsea ma proprio i Blues lo stanno corteggiando per portarlo a Londra

Il Pallone d’oro forse non lo vincerà, vista la fortissima concorrenza in casa sua (Psg) con Dembelè in pole ma il premio Yascin come miglior portiere stagionale non glielo può togliere nessuno. Gigio Donnarumma va a caccia del suo quinto trofeo in un anno, domani c’è la finale del Mondiale per club tra i parigini e il Chelsea ma per uno scherzo del destino potrebbe essere la sua ultima gara con i campioni d’Europa per passare poi proprio ai Blues l’anno prossimo.

Da Parigi a Londra, Donnarumma globetrotter

Da una grande capitale europea all’altra, Gigio potrebbe fare il grande salto. Lo scrive l’Équipe dove si legge che il Chelsea starebbe prendendo di mira proprio il portiere del PSG. Una stagione indimenticabile per l’ex Milan: 12 cleen sheet, trionfo in Ligue1, in Coppa di Francia e in Champions League. Al Mondiale per Club ha subito solo un gol in cinque partite.

Da parte sua, Donnarumma ha pubblicamente dichiarato il suo desiderio di rimanere al PSG, nonostante le numerose squadre europee che lo hanno contattato, ma ha alzato la posta sul rinnovo di contratto che scade nel 2026 e la trattativa per prolungare l’accordo è a un punto morto.

Chelsea, quattro portieri in attesa

Il Chelsea ha già quattro portieri sotto contratto: Sanchez, Filip Jorgensen, Djordje Petrovic e Mike Penders ma non hanno convinto i vertici dei Blues che intendono fare all-in sul numero uno della Nazionale italiana. Tutto si deciderà dopo la finale di domani.