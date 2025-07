Donnarumma e il figlioletto assediati dai tifosi del Galatasaray, ma il Psg ha avviato la trattativa con lo United

Sotto un video dedicato al piccolo Leo una valanga di commenti dei tifosi turchi, che invitano il portiere a trasferirsi a Istanbul. Intanto si muovono i Red Devils

“Come to Galatasaray”, vieni al Galatasaray: sono migliaia i commenti con questa frase che Gigio Donnarumma si è ritrovato sul suo account Instagram, in particolare sotto a un video dedicato al battesimo del figlio Leo, l’ultimo da lui postato. I tifosi del club turco premono per vedere l’azzurro a Istanbul, ma intanto è il Manchester United ad essersi fatto avanti con il Psg.

Donnarumma e il figlio, assalto social dei tifosi del Galatasaray

La notizia dell’acquisto di Chevalier da parte del Psg e della possibile partenza di Gigio Donnarumma da Parigi ha scatenato sui social i tifosi del Galatasaray, che da due giorni tempestano l’account Instagram del portiere, invitandolo a trasferirsi nel loro club. L’entusiasmo dei tifosi turchi non ha risparmiato neanche Leo, il figlio di Donnarumma: il portiere ha postato sul suo profilo un video dedicato al battesimo del piccolo, ma i 36mila commenti sotto quasi tutti firmati da supporter del Galatasaray.

Addio probabile al Psg

Il club di Istanbul è infatti tra le possibili soluzioni alla situazione attuale di Donnarumma, di fatto scaricato dal Psg. Dopo mesi in cui non si registravano progressi nella trattativa per il rinnovo del contratto del portiere, in scadenza nel 2026, il club parigino ha fatto la sua mossa, acquistando il portiere del Lille Chevalier, votato come il migliore dell’ultima Ligue 1. Di fatto, un invito a Donnarumma a cercarsi un’altra squadra.

La mossa del Manchester United

Mentre i tifosi del Galatasaray sognano, però, è il Manchester United la prima società ad essersi mossa concretamente per il portiere della Nazionale italiana. Secondo il Corriere dello Sport i Red Devils avrebbero infatti contattato il d.s. del Psg Luis Campos per informarsi circa le richieste del club parigino per il cartellino di Donnarumma: è il primo segnale di una trattativa che potrebbe portare il numero 1 della Nazionale in Premier League.