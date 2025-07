Donnarumma-PSG: rebus rinnovo, Luis Enrique ha già un piano B. E su Gigio piomba pure il Galatasaray

Gigio continua a dialogare con la proprietà ma l'intesa tra le parti non è stata ancora raggiunta. Intanto aumentano gli estimatori del portiere: ora spunta il Galatasaray

Reduce dalla finale persa al Mondiale per Club, Gigio Donnarumma si sta godendo le acque cristalline della Costa Smeralda. Ancora un po’ di vacanze e poi tornerà agli ordini di Luis Enrique con l’incertezza di un futuro ancora tutto da scrivere per via di quel contratto in scadenza nel 2026. Il rinnovo col PSG resta un rebus: le parti continuano a dialogare senza tuttavia trovare l’intesa. E nel frattempo aumentano i club che fiutano l’affare: l’ultimo in ordine di tempo è il Galatasaray.

Donnarumma, futuro incerto col PSG

È nell’interesse di tutti di trovare la quadra in un senso o nell’altro. Perché questo stato di perenne incertezza rischia di far male al club campione di Francia e d’Europa, al calciatore e pure alla Nazionale. Già, Gattuso confida in un Gigio al top per la (rin)corsa Mondiale che non può essere fallita per la terza volta di fila.

La stagione super del portierone stabiese ha fatto ricredere un po’ tutti ai piedi della Torre Eiffel, ma la nuova strategia societaria sugli stipendi richiede un taglio dei costi che riguarda anche Donnarumma, il cui ingaggio attuale si attesta sui 12 milioni. Insomma, c’è bisogno di venirsi incontro. Ma a quanto potrà rinunciare il capitano dell’Italia per proseguire la sua avventura nella capitale parigina?

Il piano B di Luis Enrique: ecco chi può arrivare

C’è un nome che figura in cima alla lista dei desideri di Luis Enrique in caso di rottura con Donnarumma. Come riferisce il quotidiano Le Parisien, il club transalpino ha messo da tempo nel mirino il portiere del Lille Chevalier come eventuale piano B.

Ma in questo caso l’ostacolo è rappresentato dal suo club di appartenenza, che non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. Per arrivare al classe 2001 serve un maxi esborso, per cui il club dell’emiro si trova ora a un bivio. E intanto il tempo stringe.

Non solo Guardiola, ora spunta anche il Galatasaray

Gli estimatori del gigante ex Milan aumentano. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di quanto piaccia a Pep Guardiola, che lo vedrebbe molto bene al posto di Ederson tra i pali del Manchester City. E pure il Bayern Monaco è sulle sue tracce con l’obiettivo di consegnargli la pesante eredità di Neuer.

La novità, però, è rappresentata da un club che sta facendo la voce grossa sul mercato. Sì, il Galatasaray, che sta definendo l’acquisto di Osimhen dal Napoli per 75 milioni di euro, che ha già preso Sané e punta anche Calhanoglu, sarebbe a quanto pare disposto a ricoprire d’oro il protagonista delle magiche notte europee del Psg pur di portarlo a Istanbul.