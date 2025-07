Leylah Fernandez, appello per un fidanzato: "Non sono mai uscita con nessuno, scrivetemi". Ma va convinto papà

Il singolare annuncio social della giovane campionessa canadese, finalista agli US Open nel 2021: "Fatevi avanti e incontriamoci a Montreal, finora non ne ho avuto il tempo".

Ha 22 anni, uno in meno di Jannik Sinner, è una tennista pro di buon livello (nel 2021 ha disputato la finale degli US Open) e – che ci crediate o no – non è mai uscita con un ragazzo: non ne ha mai avuto il tempo. Leylah Fernandez cerca fidanzato. Sui social. La tennista canadese, che occupa la 36ma posizione del ranking mondiale, qualche giorno fa ha sorpreso tutti rivolgendo un appello molto particolare su Instagram ai suoi fan di sesso maschile: “Fatevi avanti. Scrivetemi. Potremmo uscire insieme a Montreal”.

Chi è Leylah Fernandez, tennista in cerca di appuntamento

Canadese di origini filippine ed ecuadoriane, Leylah è una delle tenniste più brillanti della sua generazione. Una vita dedicata al tennis, la sua. Letteralmente, visto che non ha mai avuto un po’ di tempo da ritagliare per sé e per qualche incontro brillante. E così, spinta da papà Jorge, ha deciso di prendere la situazione di petto. “Ciao ragazzi, sapete cosa voglio fare davvero e che non ho ancora fatto? Uscire con qualcuno“, la singolare ammissione ai follower.

Il messaggio ai fan: “Uscirò con qualcuno a Montreal”

“Uscirò con qualcuno a Montreal”, ha assicurato la 22enne canadese. “Se vuoi uscire con me, scrivimi un messaggio privato e raccontami qualcosa di te. Ci vediamo lì”. Ovviamente, senza impegno. Un caffè, una passeggiata, una chiacchierata. Insomma, cose che (quasi) tutti i 22enni fanno quotidianamente. Ma non le tenniste professioniste. “Sono una tennista, ma non è solo questo che sono“, ha aggiunto scherzando Leylah. “Però non credo che racconterò come sarà andato l’incontro”.

Centinaia di risposte all’appello di Leylah Fernandez

L’unico “avvertimento” per i pretendenti è che a prendere visioni delle candidature è proprio papà Jorge. “Non è uno scherzo”, ha precisato Leylah. “P.S.: forse dovrai incontrare mio padre prima, buona fortuna!”. Insomma, astenersi perditempo, proprio come negli annunci “seri”. E in tanti si sono fatti avanti. “Ci sono state molte risposte, solo il primo giorno più di 100 messaggi”, l’ammissione della tennista, che gli ottavi del torneo di Washington è stata abbinata a Jessica Pegula. “Ho molte opzioni”, ha ammesso.

Con chi uscirà Leylah? I…controlli rigorosi di papà Jorge

A spingerla a cercare un appuntamento in questo modo senz’altro originale è stato proprio il papà. “Mi ha chiesto senza mezzi termini se fossi già uscita con qualcuno e gli ho detto di no. Non ho mai avuto davvero il tempo e nessuno me l’ha mai chiesto seriamente, non so perché”, l’ammissione. Mio padre mi ha proposto questa cosa e ho pensato che fosse giusta al 100″. Un caso unico, quello di Leylah Fernandez? Macché. Tanti i tennisti di ieri e di oggi che hanno confessato di aver vissuto lo stesso ‘dramma’.