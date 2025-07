Pegula, che dici su Sinner? "Vederlo perdere con Alcaraz mi ha fatto sentire meglio". Poi cede a Cocciaretto

Fa discutere la confessione di Jessica a proposito della finale del Roland Garros: la rimonta subita dall'italiano le ha fatto digerire meglio la sua eliminazione al primo turno.

Mal comune mezzo gaudio? Sembrerebbe di sì, almeno a giudicare dalle dichiarazioni di Jessica Pegula prima di Wimbledon. Destinate inevitabilmente a far discutere, non foss’altro perché la 31enne di Buffalo, fresca vincitrice del torneo di Bad Homburg, ultimo warmup prima dello Slam londinese, ha chiamato in causa addirittura la sconfitta di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Una sorta di “goduria” per lei, capace di lenire le sofferenze e la delusione per l’uscita anticipata dal primo turno del Roland Garros. Ma si può?

Pegula contro Cocciaretto, ma parla di Jannik

La numero 3 della classifica WTA, una delle grandi favorite sull’erba londinese, ha parlato in sala stampa alla vigilia dell’incontro del primo turno contro Elisabetta Cocciaretto. Che, per inciso, s’è rivelato una montagna insormontabile da scalare, come testimoniato dal clamoroso 6-2 6-3 in favore dell’italiana. Forse perché stimolata dalla nazionalità in comune tra Cocciaretto e Sinner, Pegula ha tirato in ballo proprio Jannik, senza nascondere il sollievo, la soddisfazione procuratole dalla dolorosa rimonta subita dal numero 1 al mondo nell’ultimo atto del French Open.

Le parole di Jessica sulla finale tra Sinner e Alcaraz

In quella circostanza, sulla terra rossa di Parigi, Pegula si è arresa a sorpresa contro una beniamina di casa,la francese Lois Bosson. Un ko inatteso, che ha frenato sul nascere le sue speranze di far bene nel secondo Slam stagionale. Ad aiutarla a superare il trauma ci ha pensato, paradossalmente, l’incredibile sconfitta di Sinner contro Carlitos. “Il suo ko in finale mi ha aiutato a sentirmi meglio. Ero a casa e stavo seguendo la partita, pensavo che Jannik avrebbe vinto e poi è cambiato tutto. È stato pazzesco. Non riesco a credere che Carlos sia riuscito a salvare tre match point, a rimontare e a vincere”.

Wimbledon, Pegula rincuorata dalla sconfitta di Sinner

Insomma, vedere il miglior giocatore al mondo perdere in modo incredibile una partita che sembrava ormai vinta ha dato una spinta in più a Pegula. “Ero piuttosto delusa dopo la mia sconfitta contro Boisson, volevo avanzare e arrivare di nuovo ai quarti di finale. Ma vedere l’esito della finale e vedere perdere in quel modo Sinner – ha assicurato l’americana – è stato chiaramente un milione di volte peggio di quanto successo a me. Onestamente mi ha fatto sentire un po’ meglio”. A Bad Homburg Pegula ha sfruttato alla perfezione la carica. A Wimbledon, invece, è crollata contro Cocciaretto. Speriamo adesso non “gufi” di nuovo Jannik per rincuorarsi.