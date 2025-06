Sinner a Wimbledon senza Panichi e Badio: arriva Ceccarelli, lo specialista di Senna, Verstappen e Alonso

Chi è il medico dello sport che da oltre 30 anni allena la mente dei piloti e che lavora con Jannik dal 2020: esperto nella gestione della pressione e dello stress.

Il momento è delicato, il divorzio da due professionisti top come Panichi e Badio ha creato più problemi a Sinner di quanti ne avrebbe dovuto risolvere. E allora in soccorso di Jannik arriva un vecchio amico, un medico dello sport che in realtà fa parte del team Sinner dal 2020. A Wimbledon il fenomeno di San Candido è stato raggiunto dal dottor Riccardo Ceccarelli, medico dello sport esperto nella gestione della pressione e dello stress. Seguirà da vicino il numero 1 della classifica ATP nello Slam londinese, aiutandolo ad affrontare le sfide di natura mentale, più che tecnico-tattica, che l’attendono in questi giorni caldissimi.

Sinner e il misterioso divorzio da Panichi e Badio

Come è noto, in conferenza stampa e nelle successive interviste Sinner non ha fornito dettagli a proposito dell’allontanamento del preparatore e del fisioterapista. Ha soltanto fatto riferimento alla parte mentale, “la più importante per un tennista”. E allora chi meglio del dottor Ceccarelli per occuparsi della questione. Un vero e proprio specialista nel ramo, un’autorità nel settore. Toscano, 65 anni, Ceccarelli ha fondato Formula Medicine, un centro dedicato alla preparazione fisica e mentale degli atleti, piloti soprattutto, con sede a Viareggio. Nel mondo della Formula 1 è molto conosciuto: vi è entrato nel 1989.

Chi è Riccardo Ceccarelli, il medico al fianco di Sinner

Nel prestigiosissimo portfolio di Ceccarelli fanno (o hanno fatto) parte autentiche leggende del mondo dei motori. A partire da Ayrton Senna, che lo conobbe proprio tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90 dando il via a una proficua collaborazione. In tempi più recenti Ceccarelli si è occupato del benessere psicologico e delle sfide mentali, tra gli altri, di Max Verstappen e Fernando Alonso, altri miti delle quattro ruote. L’obiettivo? Ottimizzare le prestazioni nelle fasi di massima pressione. Per i piloti, le sessioni di qualifica e i successivi Gran Premi. Per i tennisti, le grandi sfide. E Wimbledon per Sinner lo è senz’altro.

La squadra di Sinner a Wimbledon: Vagnozzi, Cahill e Cipolla

Sinner e Ceccarelli si conoscono dal 2020, quando Jannik era ancora guidato da un altro Riccardo, Piatti, a Bordighera. È da allora, quando l’altoatesino era ancora una promessa, che i due hanno iniziato a lavorare dal punto di vista psicologico, scientifico e motivazionale. Jannik ha applicato i consigli e i dettami di Ceccarelli per tenere a bada stress e presioni, per dare il massimo anche nelle situazioni estreme. Di solito il dottore viareggino segue Sinner da lontano, stavolta si è precipitato a Londra per dargli maggiori sicurezze. Una figura in più, dunque, nel team di Jannik, completato dai fedeli coach Vagnozzi e Cahill e da Andrea Cipolla, osteopata e fisioterapista chiamato a tamponare la falla provocata dal divorzio da Panichi e Badio.