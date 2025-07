Venus Williams immortale, torna in campo al WTA di Washington a 45 anni: Serena si allena con lei e fa sognare i tifosi

La più grande delle sorelle Williams si appresta a tornare in campo al WTA di Washington a 45 anni, mentre Serena mostra un fisico da urlo, si allena con Venus e fa sognare i tifosi

Grande attesa per il WTA di Washington, dove a 45 anni e a distanza di 16 mesi dalla sua ultima partita ufficiale farà il suo ritorno in campo Venus Williams. Venus che si sta allenando con la sorella Serena, che ha condiviso tutto sui social, facendo sognare i tifosi, che sperano in suo ritorno nel circuito maggiore.

Venus Williams torna in campo a 45 anni dopo 16 mesi di assenza

Dal 21 al 27 luglio va in scena il WTA 500 di Washington, primo importante torneo della stagione sul cemento nordamericano che si concluderà con lo US Open. Tutta l’attenzione per il torneo nella capitale statunitense sarà però riversata non tanto sulle top player presenti in tabellone come Jessica Pegula – che proverà a dimenticare la sconfitta all’esordio di Wimbledon per mano di Elisabetta Cocciaretto -, quanto sull’eterna Venus Williams, che proprio al Mubadala Citi DC Open farà il suo ritorno alle competizioni a 45 anni, 16 mesi dopo il suo ultimo incontro ufficiale risalente al WTA di Miami del 2024.

Venus è entrata in tabellone grazie a un invito degli organizzatori e al primo turno affronterà la connazionale Peyton Stearns, contro cui andrà a caccia della prima vittoria dopo quasi due anni, quando trionfò all’esordio del WTA 1000 di Cincinnati del 2023 contro Veronika Kudermetova. Un successo oltre a confermare la grandezza di una campionessa come la più grande delle sorelle Williams le permetterebbe anche di rientrare in classifica. E chissà che poi non ci scappi anche una wild card per lo US Open.

L’allenamento con Serena fa sognare i tifosi

Per prepararsi al ritorno in campo, Venus si è allenata con la sorella Serena, che contrariamente a lei ha appeso la racchetta al chiodo nell’estate del 2022. A mostrare le immagini degli allenamenti è stata proprio la 23 volte campione slam, che ha condiviso su Instagram alcuni scambi tra le due, scrivendo nella didascalia “Still Serena” ovvero “Ancora Serena”. Un messaggio che lascia intendere come nonostante l’età che avanza il talento sia sempre lo stesso e che ha fatto sognare i suoi tifosi, i quali sperano di poterla rivedere nuovamente in campo, magari proprio nel suo amato US Open.

Che fisico Serena, The Queen è in formissima

Ad alimentare i sogni dei tifosi di Serena è stato anche un altro post Instagram di Williams, che qualche giorno prima aveva mostrato quanto sia ancora incredibilmente in forma dal punto di vista fisico. Dal ritiro dal tennis The Queen ha continuato infatti a dedicarsi agli allenamenti in palestra e ad allenarsi con stanza anche sui campi da gioco, come testimonia lo scatto da lei condiviso, nel quale Serena mostra un addominale scolpito e un fisico asciuttissimo che potrebbe facilitarla in campo visto anche l’avanzare dell’età. Il tutto tra l’altro dopo la gravidanza del 2023.

Intanto gli appassionati potranno godersi il ritorno in campo di Venus con una certa curiosità anche per capire quale sarà il suo livello, ma chissà che anche la sorella decida di seguirla e tornare a mettersi in gioco nel circuito, con probabilmente qualunque torneo che farebbe carte false per poterla riaccogliere.