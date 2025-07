Sinner, Navarro “riprende” il compagno Jannik dopo Wimbledon: “Sono preoccupata”. Anche Courier bacchetta Alcaraz

Emma Navarro prende in giro Sinner sui profili dello US Open invitandolo ad allenarsi un po' in vista del doppio misto, mentre anche Courier bacchetta Alcaraz per la finale di Wimbledon

A far tornare con i piedi per terra Jannik Sinner dopo l’incredibile successo a Wimbledon ci ha pensato la sua futura compagna di doppio allo US Open Emma Navarro, che in un post comparso sui social dello slam statunitense si è detta preoccupata, consigliando al n°1 al mondo di allenarsi un po’ sul gioco a rete. Un consiglio ovviamente ironico quello della n°11 WTA, che si è divertita a prendere in giro il miglior giocatore al mondo. Certamente dal tono più serio è stata invece la critica mossa da Jim Courier a Carlos Alcaraz sulla finale ai Championships.

Sinner e Navarro in coppia allo US Open

Esattamente un mese fa lo US Open aveva annunciato le coppie che avrebbero preso parte al nuovo format del doppio misto, ora più simile a un evento a esibizione e per questo finito nel ciclone delle polemiche degli specialisti. Tra queste c’è anche quella composta da Jannik Sinner, che è campione in carica del torneo nel singolare maschile, ed Emma Navarro, tra le migliori giocatrici statunitensi al momento e molto apprezzata in patria.

Mentre normalmente le coppie vengono decise dai giocatori stessi, in questo caso era stato il torneo a suggerire ai due di partecipare insieme al doppio misto, nonostante Sinner e Navarro in realtà nemmeno avevano avuto l’occasione di conoscersi di persona prima della comunicazione dello US Open sulle coppie partecipanti.

Navarro prende in giro Sinner

I due sembrano però aver trovato subito il giusto feeling, come testimoniano le tante dichiarazioni rilasciate da entrambi, che hanno scherzato tra di loro e si sono presi un po’ in giro, con Navarro che ha mostrato sempre una forte ironia nei confronti di Sinner. Ironia che sembra proprio essere uno dei tratti distintivi della statunitense, che nel fare i complimenti a Jannik per la vittoria a Wimbledon lo ha preso scherzosamente in giro consigliandogli di mettersi sotto con gli allenamenti a rete per migliorare in vista proprio dello US Open: “Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato un ottimo tennis, complimenti. Ma mi sto un po’ preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete. Hai fatto un tweener che è stato molto bello da vedere, ma non penso conti. Avrò bisogno che ti alleni un po’ a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare a rete. Io mi sto allenando molto in doppio tutti i giorni, ho bisogno che alzi un po’ il tuo livello di gioco anche tu. Mettiamoci al lavoro”.

Courier bacchetta Alcaraz

Di tutt’altro tenore invece le parole di Jim Courier nei confronti di Carlos Alcaraz, bacchettato dall’ex n°1 statunitense in un suo intervento su Tennis Channel Live per la gestione della finale di Wimbledon: “La prestazione di Alcaraz nella finale di Wimbledon? Ha commesso un errore troppo di frequente nel corso della partita contro il numero 1 del mondo. Troppo spesso nella finale di Wimbledon, Carlos Alcaraz ha accettato di fare scambi violenti da fondo campo con Jannik Sinner. Il problema a mio avviso è che non ha utilizzato o non è riuscito a usare il rovescio tagliato nella misura che mi aspettavo. Era un colpo che poteva fare la differenza. Abbiamo visto nelle prime fasi della partita soprattutto che lo spagnolo ha usato molto la palla corta cogliendo Sinner anche molto di sorpresa un paio di volte, ma poi Jannik ha preso le contromisure”.

La bacchettata di Courier segue quelle di Jimmy Connors e Toni Nadal, che nei giorni scorsi se l’erano un po’ presa con Alcaraz, finito forse nel mirino delle critiche forse un po’ troppo presto, considerando anche che quella contro Sinner è stata la sua prima sconfitta dopo 25 vittorie consecutive e il trionfo al Roland Garros.