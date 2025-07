Tour de France 2025, la tappa di domani: Loudenvielle – Peyragudes. Cronoscalata sui Pirenei

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 13.a tappa del Tour de France 2025: la cronoscalata Loudenvielle – Peyragudes

La tredicesima tappa del Tour de France 2025 è la Loudenvielle – Peyragudes, in programma venerdì 18 luglio. La lunghezza è di 10,9 km, con un dislivello di 650 metri. Seconda ed ultima cronometro individuale di questa edizione, ma a differenza di quella corsa a Caen qui i corridori affronteranno una vera e propria cronoscalata, con pendenze che sul finale salgono a doppia cifra. Un’altra occasione per assestare eventuali distacchi importanti nella classifica generale.

Percorso della tredicesima tappa: Loudenvielle – Peyragudes

Fonte:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Siamo ancora nella regione dell’Occitania, per la precisione negli Alti Pirenei. La partenza è dalla località di montagna Loudenvielle, che si affaccia sul lago Génos-Loudenvielle. Da lì la scalata al comprensorio di Peyragudes, nota meta sciistica che debuttò al Tour nell’edizione del 2012 (allora vinse Alejandro Valverde; in seguito nel 2017 a conquistare la tappa fu Romain Bardet, mentre Fabio Aru si prese la maglia gialla togliendola a Chris Froome). L’arrivo, per la precisione, è all’Altiport Peyresourde-Balestas, noto anche come Altiport 007 perché qui negli anni Novanta fu girata la scena iniziale de Il domani non muore mai, diciottesimo film della saga di James Bond.

Altimetria della tredicesima tappa

Fonte: Tour de France

La cronometro di 11 km inizia in maniera pianeggiante, ma superata Escadoux (e quindi i primi 4 km) la strada inizia a salire, sino ad arrivare ad un ultimo chilometro la cui pendenza sale a doppia cifra.

Cronoprogramma della tredicesima tappa: orari di partenza e arrivo

Il primo corridore partirà per le 13:10. Il primo controllo orario è previsto al chilometro 4, il secondo al chilometro 7,6. L’ultimo corridore partirà per le 17:05 ed arriverà alle 17:31.

Salite della tredicesima tappa

In questa cronoscalata i corridori affronteranno un tratto di prima categoria di 8 km con pendenze del 7,9%, con pendenze che arrivano nell’ultimo chilometro al 13%, sino a toccare addirittura punte del 16%.

Dove vedere la tredicesima tappa del Tour de France

Questa tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.