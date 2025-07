MotoGP Brno, Martin chiude la telenovela Aprilia: "Ma niente scuse". Marquez sempre cauto, Bagnaia dà i numeri

Jorge Martin torna a correre a Brno e in conferenza stampa vuota il sacco sulla querelle con Aprilia: "Resto nel 2026" ma non sembra appieno convinto. Bagnaia e Marquez si concentrano sul Gp di Repubblica Ceca

In un mondo che non ne vuole sapere di fare la pace c’è chi limitatamente al mondo dello sport decide di sotterrare l’ascia. Lo hanno fatto Jorge Martin e Aprilia. Il campione del mondo torna in pista e Brno e chiude, forse definitivamente, la querelle sulla sua voglia di andare via verso altri lidi. Lo ha fatto con tanto di conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Repubblica annunciando di restare con la moto di Noale anche nel 2026.

Media day che ha visto parlare anche il leader e dominatore indiscusso del Mondiale, Marc Marquez e poi Francesco Bagnaia alla ricerca disperata di una scintilla che possa accendere la sua stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutta la verità di Martin: “Resto in Aprilia”

L’annuncio era scontato. Jorge Martin resta in Aprilia anche nel 2026. Quello che ancora non si sapeva erano le motivazioni che hanno consigliato il campione del mondo, al rientro a Brno dopo ben tre infortuni e una sola gara corsa, in Qatar, per rompersi nuovamente.

“L’Aprilia mi ha negato di attivare quella clausola, li capisco – ha detto Martinator in conferenza stampa – Avrei potuto portare avanti questa battaglia ma nella vita bisogna prendere decisioni e ho scelto di rimanere in Aprilia per un’altra stagione. Abbiamo un grosso potenziale”. Martin non ha rimpianti: “Nessuno può capire cosa si prova cosa avevo in testa in ospedale con le costole fratturate. Allora pensavo fosse la scelta migliore per il mio futuro e ora penso che sia meglio per il mio futuro restare”

Martinator non si sente in colpa

Un tono a tratti dimesso, in altri momenti deciso. Martin non vuole sentirsi accerchiato e soprattutto, al di là del dietrofront sulla voglia di andare via, ma senza recriminazioni sul polverone sollevato da lui e dal suo agente nei mesi precedenti: “Ho chiesto quella possibilità di liberarmi ma la possibilità è stata negata. Non sento di dover chiedere scusa, avevo scelto quello che ritenevo più giusto per la mia carriera”. E poi la chiusura: “La clausola l’ho interpretata in un modo, loro in un altro. Però ora basta”.

Il bentornato di Marquez e Bagnaia

A dare il bentornato a Martin ci hanno pensato anche Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di “riavere il numero 1 sulla carena in pista”. Lo spagnolo dominatore incontrastato del Mondiale MotoGP non vuole sentir parlare di campionato chiudo: “No, non mi aspettavo un vantaggio così. Abbiamo fatto undici gare ed è successo di tutto, ne mancano undici e può succedere di tutto. Dobbiamo restare con la stessa mentalità“.

Bagnaia dal basso delle sue difficoltà croniche nel trovare il feeling con la sua Ducati quest’anno ha a precisa domanda prova a darsi un voto ed è molto severo con se stesso: “Se dovessi prendere in esame il confronto con l’anno scorso dovrei darmi 5. Ma per come abbiamo lavorato e per il fatto di aver capito determinate cose nel corso delle ultime gare penso di potermi dare un 6. Farò tutto quello che posso per avere la possibilità di lottare per qualcosa di più. Per prima cosa iniziamo a lottare per il secondo posto, poi vedremo se potremo lottare anche per la vittoria”.